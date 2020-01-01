Ander Herrera: "Cavani, İspanya'da oynamak istiyor"

Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Edinson Cavani'nin durumuyla ilgili takım arkadaşı Ander Herrera'dan flaş sözler...

ile sözleşmesi bitecek olan ve adı ile anılan Edinson Cavani'nin durumuyla ilgili takım arkadaşı Ander Herrera'dan önemli açıklamalar geldi.

Bu sezon geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle Fransız devinde gözden düşen 33 yaşındaki golcü oyuncunun özellikle Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması sonrasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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AS'a açıklamalarda bulunan PSG'nin deneyimli orta saha oyuncusu Ander Herrera, "Cavani'nin İspanya'da oynamak istediğini biliyorum. Ligi ve ülkeyi seviyor. Bana da İspanya hakkında birçok soru soruyordu. Ancak Paris'ten ayrıldığımızdan beri durumuyla ilgili kendisiyle pek konuşamadık." dedi.

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Cavani, 2013'te 'den transfer olduğu PSG'de çıktığı 301 resmi maçta 201 gole imza atmıştı.