Ander Herrera: B*k gibi hissediyoruz

Paris Saint-Germain'in İspanyol orta saha oyuncusu Ander Herrera, Şampiyonlar Ligi finalinden sonra çok kötü hissettiklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde , Kingsley Coman'ın golüyle 'e karşı 1-0 mağlup oldu ve kupayı rakibine kaptırdı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan PSG'nin 31 yaşındaki futbolcusu Ander Herrera, büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirtirken şunları söyledi:

"B*k gibi hissediyoruz. Bu gece çok önemli bir şey başardık. Kulüp ve taraftarlar için çok önemli bir şey inşa ettik. Kimseye söyleyecek bir şeyim yok. Bu gece zor bir geceydi. Bence Bayern'den daha fazla pozisyon ürettik. Rakibimizin birçok kaliteli oyuncusu vardı. Yeniden finale çıkmaya çalışacağız. Emeklerimizi çöpe atracak değiliz."