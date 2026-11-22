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Pazar günü Het Kasteel'de oynanan maçın ilk yarısı Sparta Rotterdam ile AZ arasında 1-1 sona erdi. Sparta'nın golünü Isaac Babadi attı ancak ESPN yorumcusu Anco Jansen, PSV'den kiralık oyuncuyu golüne rağmen sert biçimde eleştirdi.

Maça sağ kanatta başlayan Babadi, 15. dakikada gol perdesini açtı. Nijmegenli 21 yaşındaki oyuncu, ceza sahasında topu içeri çekti ve kurtarılabilecek şutu kaleci Jari De Busser'ın altından ağlara gitti.

"Gol attı ama söyleyebileceğim tek olumlu şey bu," diyen Jansen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geri kalan performansı gerçekten berbat. Tavrı da beni çok rahatsız ediyor. Belli bir umursamazlık var."

"Gerçekten yaptığı her şey yanlış. Çok basit toplarda bile öyle bir havası var ki... Bu çocuğun iyi futbol oynayabildiğini elbette görüyorum ama şu anda bunu göstermiyor."

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Jansen, "Bu pozisyonda golü atıyor ama bence De Busser kötü bir kalecilik sergiledi," dedi. Babadi, bu golle bu sezon Eredivisie'deki gol sayısını ikiye çıkardı. Ayrıca üç asisti bulunuyor.

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Jansen, Babadi'nin kolayca çalımladığı AZ savunmacısı Wesley Hoedt'i de eleştirdi. Hoedt için "buz üstündeki Bambi" ifadesini kullanan Jansen, "O da pek rahat hareket edemiyor. Bana Bram Nuytinck'i hatırlattı; bu pek olumlu bir benzetme değil," dedi.

Jansen, "Pek çevik değil. Bence orada yaklaşık beş metre ilerleyip topa müdahale etmen gerekiyor. Ama dengesi öyle bozuluyor ki bunu artık yapamıyor," diye konuştu.

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Sparta'nın sevinci kısa sürdü. Açılış golünden iki dakika sonra Mattéo Chávez beraberliği sağladı. Meksika millî takım oyuncusu, AZ'nin ilk yarıdaki az sayıdaki başarılı hücumundan birinde sol ayağıyla golü attı.

Jansen, "Bu güzel bir goldü. Chávez iyi bitirdi, Daal da topu ayağına iyi bıraktı," dedi.