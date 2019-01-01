Ancelotti'den Ibrahimovic esprisi

Everton'ın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti, eski öğrencisi Zlatan Ibrahimovic'i takımına katılmaya davet etti.

'den ayrıldıktan sonra Premier Lig ekiplerinden 'ın başına geçen Carlo Ancelotti yeni görevindeki ilk basın toplantısını gerçekleştirdi.

, , ve gibi takımları çalıtıran Ancelotti, 2012-13 yıllarında 'de beraber çalıştığı Zlatan Ibrahimovic ile ilgili esprili bir transfer açıklaması yaptı.

"Zlatan benim iyi arkadaşlarımdan biri. Birçok harika futbolcuyla çalıştım. Zlatan'ın Amerika'daki döneminin sona erdiğini biliyorum. Onun aklında ne var bilmiyorum. Bir görüşmemiz lazım. Belki onu ararım. şehrine gelmek istiyorsa gelebilir... Ama oynamaya değil!"

Eski takımlarından Milan'a döneceği konuşulan Zlatan görüşmeleri dondurmuştu.