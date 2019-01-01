Ancelotti'den Ibrahimovic esprisi
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Napoli'den ayrıldıktan sonra Premier Lig ekiplerinden Everton'ın başına geçen Carlo Ancelotti yeni görevindeki ilk basın toplantısını gerçekleştirdi.
Real Madrid, Milan, Bayern Münih ve Chelsea gibi takımları çalıtıran Ancelotti, 2012-13 yıllarında Paris Saint-Germain'de beraber çalıştığı Zlatan Ibrahimovic ile ilgili esprili bir transfer açıklaması yaptı.
"Zlatan benim iyi arkadaşlarımdan biri. Birçok harika futbolcuyla çalıştım. Zlatan'ın Amerika'daki döneminin sona erdiğini biliyorum. Onun aklında ne var bilmiyorum. Bir görüşmemiz lazım. Belki onu ararım. Liverpool şehrine gelmek istiyorsa gelebilir... Ama oynamaya değil!"
Eski takımlarından Milan'a döneceği konuşulan Zlatan görüşmeleri dondurmuştu.