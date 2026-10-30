Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona'nın yıldızı Raphinha'yı önümüzdeki uluslararası ara döneminde Japonya ve Singapur'a karşı oynanacak iki hazırlık maçında Seleção ile birlikte olması için kadroya davet etti.

Raphinha, gidiş-dönüş yaklaşık 22 bin kilometrelik bir hava yolculuğu yapmak zorunda kalacak. Bu durum, Barcelona'nın oyuncunun sakatlanma endişesini de artırıyor.

Sport gazetesi, gazeteci Juan Boqué'nin Cadena Ser radyosuna verdiği ve Raphinha'nın yapması gereken davranışla ilgili açıklamalarını yayımladı.

Boqué, "Mesele çok basit, yapması gereken şey sakatlanmak" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Atletico Madrid maçının ardından Raphinha, biraz ağrı hissettiğini söylemeli. Barcelona oyuncularının bunu yapmayı öğrenmesi gerekiyor."

Şu vurguyu yaptı: "Kylian Mbappé bunu Fransa Milli Takımı'yla zaten yaptı ve Real Madrid ile hiçbir maçı kaçırmadı."

Analist Iván San Antonio ise şunları söyledi: "Ancelotti küstah biri. Onu 3 kez çağırdı ve her seferinde iş sakatlanmayla sonuçlandı."

Ardından şunu belirtti: "Sakatlıktan sonra Raphinha, Barcelona ile pek fazla oynamadı. Onu az çok iyi bir şekilde geri kazanabileceğimizi düşünüyorduk, ancak şimdi hiçbir şeyin söz konusu olmadığı hazırlık maçları oynamak için Brezilya Milli Takımı'na dönmek zorunda kalacak."

Iván San Antonio sözlerini şöyle tamamladı: "Carlo Ancelotti'nin daha fazla insani davranması gerekirdi."