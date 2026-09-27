Brezilya Millî Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Seleção"nun düşen performansı ve sonuçları karşısında yeni çözümler arıyor ve görünen o ki Hansi Flick'in Barcelona'da Raphinha ile edindiği deneyimden faydalanmaya yöneliyor.

Katalan gazetesi"Sport"'un haberine göre Ancelotti, Avustralya ile oynanacak bir sonraki hazırlık maçında çağırdığı diğer forvetlerden vazgeçerek Barcelonalı oyuncuyu klasik santrfor mevkiinde oynatmayı planlıyor ve "Raphinha etkisi"ni Blaugrana'dan Brezilya Millî Takımı'na taşımaya çalışıyor.





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Raphinha, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor; bu sezon 14 gol kaydederek sezonun sürpriz başlangıcında İspanya Ligi'nin öne çıkan gol kralı hâline geldi.

Barcelona, sezon başında ondan klasik santrfor ya da sahte forvet mevkiinde yararlandı ve Brezilyalı oyuncu şaşırtıcı bir hücum verimliliği sundu. Bu da Ancelotti'yi, oyuncunun aynı rolü millî takımda da üstlenebileceğine inandırdı.

Ancelotti'nin fikri, orta sahayı daha fazla güç ve yaratıcılıkla güçlendirmeye ve Raphinha'nın hücumları bitirme konusundaki iyi yeteneğinden faydalanmaya dayanıyor.

Yeni çözümler

Görünen o ki eski Real Madrid teknik direktörü, göreve geldiğinden bu yana pek katkı sağlayamayan Vinicius ve Endrick'in seviyesinden sıkılmaya başladı; bu da onu yeni çözümler aramaya itiyor. "Sport"a göre Raphinha, sahada kendisine daha geniş yetkiler verilerek onun için başvuru noktası hâline geldi.

Raphinha, Neymar'ın Brezilya Millî Takımı'nda taşıdığı 10 numaralı formayı devralmıştı ve Avustralya ile oynanacak üst üste ikinci hazırlık maçında takımı sahaya çıkaracak.

Barcelona'da ise Raphinha'nın ilk hazırlık maçının tamamını oynamasının (maç 1-1 berabere sona erdi) ardından Ancelotti'nin oyuncuyu yeniden yıpratmasına dair bazı endişeler hâkim; ikinci karşılaşmada da yüksek dakika oynayacağı tahmin ediliyor.

Raphinha şu anda iyi bir fiziksel durumda; ancak Brezilya Millî Takımı'ndaki varlığı, bu koşulların zaman zaman kendisine ciddi sakatlıklara yol açmasının ardından her zaman gereksiz risklere maruz kalma endişeleriyle birlikte anılıyor.



