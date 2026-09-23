Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü İtalyan Carlo Ancelotti, eski öğrencisi yıldız Vinicius Junior'a güçlü bir destek mesajı göndererek, Real Madrid'de maruz kaldığı eleştirilerin onun dünyanın en önemli yıldızlarından biri olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini vurguladı.

Ancelotti'nin açıklamaları, kendisinin yönetiminde Selecao'nun yaklaşan mücadelelere hazırlık amacıyla Avustralya, Hindistan ve Singapur'da yaptığı dostluk turnesi sırasında, "Times of India" gazetesine verdiği özel bir röportajda geldi.

Vinicius'un performansındaki düşüş ve Madrid'de maruz kaldığı sert eleştirilere ilişkin bir soruya Ancelotti kendinden emin bir şekilde şu yanıtı verdi: "Şu an en iyi hâlinde olmayabilir, ama Vinicius'un kalitesi tartışılmaz. Örneğin Dünya Kupası'nda harika bir performans sergiledi. Bir futbolcu olarak, hiç kimse her zaman tam formda olamaz."

Tecrübeli teknik direktör şunları ekledi: "O harika bir oyuncu, dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Önümüzdeki maçlarda en iyi hâlinde olacağından eminim. Ona olan güvenim tam."

Ancelotti, Brezilya Milli Takımı ile uzun vadeli projesinin hatlarını da açıkladı ve bu dostluk maçlarının sadece bir gösteri değil, yetenekleri keşfetmek için gerçek bir laboratuvar olduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: "Bu maçlar son derece faydalı, çünkü genellikle farklı oyuncuları izleme fırsatı sunuyorlar. Amacım iyi tanımadığım oyuncuları izlemek ve bu, resmî turnuvalar için kadroyu seçmemde bana yardımcı olacak. 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupaları'na katılmış harika bir oyuncu neslimiz var."

Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu'nun iyi düşünülmüş bir geçiş dönemi inşa etmek için çalıştığını da belirterek şunları söyledi: "Yeni bir oyuncu nesli inşa etmek için çalışıyoruz, Dünya Kupası'ndan edindiğimiz sağlam bir temelimiz var ve şimdi 2028 Copa America ile 2030 Dünya Kupası'na hazırlanmaya odaklanıyoruz."

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Çalışma yöntemi ve teknik ekibine ilişkin ise İtalyan teknik direktör şu sözlerle bir sürpriz yaptı: "Millî takıma katılmaya uygun 60 ile 70 arası oyuncuyu haftalık olarak takip ediyoruz, her yerde araştırıyoruz: Avrupa'da, Rusya'da, Suudi Arabistan'da. Brezilyalı oyuncular her yerdeler ve bizim görevimiz hiçbir yeteneği takipsiz bırakmamak."