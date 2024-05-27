Ancelotti, Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler'i oynatıp oynatmayacağını açıkladı!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler'i oynatma opsiyonunu da düşünüyor.

Real Madrid, Dortmund ile finale çıkacak

Arda Güler finalde şans bulabilir

Carlo Ancelotti düşüncelerini açıkladı

NE OLDU? Real Madrid, Borussia Dortmund ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı final öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde basın günü etkinliği düzenledi. Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hiçbir maçta forma giymeyen ve final tecrübesi olmayan Arda Güler ile ilgili AA muhabirinin yönelttiği bir soruyu da yanıtladı.

NE SÖYLENDİ? Carlo Ancelotti, Arda Güler'in finalde oynayıp oynamayacağı hakkında şunları söyledi: "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda."

BÜYÜK RESİM: Arda Güler ise AA mikrofonuna şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu olmak istiyorum. Tabii ki sahada bulunmak istiyorum ama bundan daha önemlisi kupayı kazanmak. Son haftalarda bulduğum fırsatlar için çok bekledim, şans bulduğumda da elimden gelenin en iyisini yapmak istedim."

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SIRADA NE VAR? Real Madrid ile Borussia Dortmund, 1 Haziran'da Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 6. finaline çıkacak ve daha önce bu kupayı dört kez kazandı.