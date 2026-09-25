Carlo Ancelotti, Raphinha'ya tam 95 dakika süre verirken Vinicius Junior ve Endrick'i 65. dakikada oyundan alarak Brezilya'nın Avustralya ile 1-1 berabere kaldığı maçın en dikkat çeken ismi oldu. Bu karar, hücum üçlüsüne yönelik yaklaşımdaki farkı gözler önüne serdi.

Ancelotti'nin kararlarındaki farkı ortaya koyan maçta Raphinha tam süre görev yaparken, Barcelonalı forvet 95. dakikada Ryan'ın kaleye çevirdiği kornerde beraberlik golünün asistini yaparak Brezilya'yı mağlubiyetten kurtardı.

Buna karşılık Vinicius ve Endrick maçı tamamlamadı. İlk isim Real Madrid'de istikrarsız bir dönemden geçerken, bu durum Ancelotti'nin kararını mercek altına alıyor; özellikle de İtalyan teknik adamın daha önce Vinicius'un en iyi seviyesine ulaşamadığından söz etmiş olması dikkat çekiyor.

Tüm bunlar, Raphinha'nın Barcelona'da olağanüstü bir başlangıç yaşadığı bir dönemde geliyor. Bu sezon ilk 8 maçta 14 gol kaydeden ve İspanya La Liga gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan oyuncu, Sevilla karşısında 3-1 kazanılan maçta hat-trick yapmıştı.

Ancelotti, Raphinha'yı Hans Flick yönetimindeki Barcelona'da parladığı net santrfor mevkiinde kullanmadı; ancak onu son anlara kadar sahada tuttu ve oyuncu da beraberlik golünün asistini yaparak kendisini ödüllendirdi.

Vinicius ise 65 dakikanın ardından sahayı terk etti. Bu, teknik adamın Brezilyalı yıldızın şu anda en iyi dönemlerinden geçmediğini düşündüğüne dair yeni bir işaret oldu; her ne kadar oyuncunun bildik seviyesine döneceğine olan güvenini teyit etse de.