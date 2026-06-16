Ancelotti onu neden kadroya çağırdı?.. Neymar konusunda Brezilya’ya yeni bir şok

Carlo Ancelotti neden Neymar Jr.’ı kadroya çağırdı?.. Barcelona ve Paris Saint-Germain’in eski yıldızının grup aşamasına katılamayacağının kesinleşmesi üzerine, Brezilya basını şu anda bu soruyu gündeme getiriyor.

İtalyan teknik direktör, görevde tam bir yıl geçirdi ve Dünya Kupası'nın açılış maçında fiziksel olarak hazır olmayan hiçbir oyuncuyu kadroya almayacağını defalarca dile getirdi.

Seleção taraftarları için hayal kırıklığı yaratan Fas maçı, zorlu bir 1-1 beraberliğiyle sona erdi. Brezilya milli takımı Cumartesi günü şafak vakti Philadelphia’da Haiti ile karşılaşacak; ardından 24 Haziran gecesi Miami’de İskoçya ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak. İspanyol “Sport” gazetesine göre Neymar Jr., bu üç maçın hiçbirinde forma giymeyecek.

Neymar, Ancelotti’nin nihai kadrosunu açıklamasından bir gün önce, 17 Mayıs Pazar günü, 2026 Brezilya Ligi’nde Coritiba’ya 3-0 yenilen Santos formasıyla oynarken sakatlandı.

Basın haberlerine göre Neymar, sağ baldır kasındaki sakatlık nedeniyle en az altı hafta sahalardan uzak kalacak. Başlangıçta sadece bir şişlik gibi görünen sakatlık, daha sonra ikinci derece yırtığa dönüştü.

Brezilya Futbol Federasyonu ise Neymar’ın gerçek sağlık durumu konusunda son derece ketum davranıyor. Brezilya milli takım doktoru Rodrigo Lasmar, antrenman kampının ilk günlerinde herhangi bir soruya yanıt vermeden bir basın toplantısı düzenledi.

O zamandan beri başka hiç kimse kamuoyuna açıklama yapmadı; yapılan açıklamalar da ayrıntılara girilmeden belirsiz ifadelerle sınırlı kaldı. Ancelotti ise basın toplantılarında Neymar ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınıyor.



Dün Pazartesi günü Neymar Jr., iyileşme sürecini takip etmek amacıyla New Jersey’deki bir tıp merkezinde ultrason muayenesinden geçti; bu, ABD’de geçirdiği ikinci muayeneydi. Başlangıçta 27 Mayıs’ta takıma katıldığından bu yana ilk kez Samba ekibiyle antrenman yapması planlanıyordu, ancak bu gerçekleşmedi.

Neymar, bugün Salı günü nihayet sahaya çıktı ve antrenmanın bir kısmına katıldı. Tıbbi onayı aldı ve şimdi birkaç dakika oynayabilecek duruma gelmek için kademeli olarak fiziksel kondisyonunu geri kazanması gerekiyor. Bu nedenle, Brezilya'nın önümüzdeki iki maçında forma giymeyecek.

Beklenmedik bir durum olmadığı sürece, Neymar’ın ilk maçı, hata yapma lüksünün olmadığı eleme turlarının ilk aşaması olan 32’li turda olabilir.

Neymar Júnior’un Brezilya antrenmanlarına katılması, Fas maçı sonrasında Carlo Ancelotti’nin takımını saran gerginliği azaltmadı.

"Sport" gazetesi haberini şöyle tamamladı: "Bugün Brezilya'daki herkes, Neymar Júnior'un rolünün çok sınırlı olacağını, hatta hiç olmayacağını biliyor. Ancelotti’nin onu Dünya Kupası kadrosuna seçmesi, kariyeri boyunca yaptığı katkılara bir ödüldür. Sahada artık kayda değer bir etkisi kalmadı ve sınırlı kadrosu, talihsiz seçimleri ve zayıf performansı nedeniyle Seleção’yu içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaracak kişi o olmayacaktır.”