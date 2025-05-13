Ancelotti'nin oğlu sürpriz bir takımın başına geçiyor

Carrlo Ancelotti, Real Madrid'e veda etmeye hazırlanırken hem oğlu hem de yardımcısı Davide Ancelotti de kendi kariyerini şekillendiriyor.

Carlo Ancelotti, Brezilya ile anlaştı

Real Madrid'deki yardımcısı oğlu da takımdan ayrılabilir

Davide Ancelotti'nin Rangers ile görüştüğü söyleniyor

NE OLDU? Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'yla anlaştığı ve önümüzdeki sezon Güney Amerika'da olacağı açıklanmıştı. Carlo'nun Real Madrid'de yardımcılığını üstlenen oğlu Davide Ancelotti'nin de Rangers'ın başına geçebileceği söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Record Sport'un haberine göre, yeni teknik direktör arayışında olan Rangers'ta en önemli adaylardan biri Davide Ancelotti. Rangers yöneticileri çalışmalarını hala sürdürürken Davide Ancelotti'yle de bir görüşme gerçekleştirdi.

Rangers, Şubat ayında St. Mirren'e 2-0 kaybettikten sonra teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırmıştı. 2024-25 sezonunun geri kalanında Barry Ferguson geçici teknik direktör olarak görevlendirdi.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? The Telegraph'ın haberine göre, Rangers teknik direktörlük görevi için Steven Gerrad ile da görüştü. Gerrard daha önce 2018 ile 2021 yılları arasında üç yıl boyunca Rangers'ı yönetmişti ve Ibrox'taki son sezonunda kulübün İskoçya Premier Ligi'ni kazanmasına yardımcı olmuştu.

SIRADA NE VAR? Rangers, 14 Mayıs'ta İskoç Premiership mücadelesinde evinde Dundee United ile karşılaşacak.