Ancelotti'nin oğlu, Real Madrid'in krizini net sözlerle özetledi

Lille'in İtalyan teknik direktörü, Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin oğlu ve yardımcısı Davide Ancelotti, Luka Modric'in ayrılışı ve Toni Kroos'un emekliliğinin Santiago Bernabeu kalesi için her şeyi değiştirdiğine işaret ederek kraliyet kulübünün krizini özetledi.

Kroos, Avrupa Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından 2024 yazında emekli oldu; Luka Modric ise bir sonraki yaz Milan'a yöneldi.

Real Madrid son iki sezonda, özellikle orta sahada büyük sıkıntı yaşıyor ve herhangi bir büyük kupa kazanamadı; bu sıkıntının mevcut sezonun başında da hâlâ sürdüğü görülüyor.

Davide Ancelotti, "As" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Real Madrid mi? Söylediğim her şeyin bir eleştiri olarak yorumlanmasını istemiyorum. Modric ya da Kroos oynadığında, top her zaman hücumu başlatan oyuncuya ulaşırdı."

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları ekledi: "Doğrudan hücum tarzıyla oynamak için, iyi pas verebilen bir oyuncuya ihtiyacınız var. Doğrudan hücum futbolu sadece koşabilen sekiz oyuncunun olması demek değildir; aynı zamanda onları harekete geçirebilecek bir oyuncunun olması demektir."

Açıklamalarını, Real Madrid'in gerçekten de orta sahada temel bir oyuncudan yoksun olduğunu vurgulayarak sonlandırdı.











