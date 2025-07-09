Ancelotti'nin oğlu babasıyla Brezilya'ya gitti, ünlü kulübün başına geçti

Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti, Brezilya ekibinin başına teknik direktör olarak geçti.

Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo, teknik direktörlük görevine Davide Ancelotti’yi getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının 2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Ancelotti, 2026'ya kadar görevde kalacak olsa da, 2026 Yaz Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımı’nın teknik ekibine katılmak üzere geçici olarak görevinden ayrılacak. Bilindiği üzere, Brezilya’yı çalıştıracak olan isim babası Carlo Ancelotti.

Davide Ancelotti’nin teknik heyetinde dikkat çeken bir isim daha yer alacak: İngiliz antrenör Andrew Mangan. Daha önce Real Madrid’in radarına giren ancak çalışma izni engeline takılan Mangan, Brezilya ekibinde görev alacak. Ayrıca Luis Tevenet ve Luca Guerra da teknik ekibe katılan diğer isimler oldu.

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Botafogo’da son ayların teknik direktör trafiği

Botafogo, geçtiğimiz sezon tarihinde bir ilke imza atarak hem Serie A şampiyonluğu hem de Copa Libertadores zaferi yaşamıştı. O dönem takımın başında Portekizli Artur Jorge yer alıyordu. Ancak Jorge, Ocak ayında görevinden ayrıldı. Yerine gelen Renato Paiva, kulübün FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Palmeiras’a elenmesinin ardından görevden alındı.

Yeni teknik direktör Davide Ancelotti, böylece Botafogo’nun bu yılki üçüncü teknik patronu oldu.

Davide Ancelotti kimdir?

Futbol kamuoyunun uzun süredir Carlo Ancelotti’nin yardımcısı olarak tanıdığı Davide Ancelotti, ilk antrenörlük deneyimini 2011’de Paris Saint-Germain'de yaşadı. Uzun süre babasının teknik ekibinde yer alan genç Ancelotti; PSG, Real Madrid, Bayern Münih, Napoli ve Everton gibi dev kulüplerde görev yaptı. Ancelotti, özellikle modern futbol anlayışı ve kondisyon çalışmaları konusundaki uzmanlığıyla dikkat çekiyor. Botafogo'nun son durumu Brezilya Serie A’da şu an sekizinci sırada yer alan Botafogo, zirvedeki Flamengo’nun altı puan gerisinde. Libertadores’te ise yoluna devam eden Brezilya temsilcisi, son 16 turunda Ekvador’un LDU Quito takımıyla eşleşti.