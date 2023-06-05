Ancelotti, Karim Benzema'nın ayrılığından memnun: "Daha rekabetçi bir kadro olacak"

Carlo Ancelotti, Benzema'nın ayrılışının planları dahilinde olduğunu söylerken forvet transferi için yeterince zamana sahip olduklarını belirtti.

Benzema, Real Madrid'den ayrılıyor

Ancelotti, Benzema'nın yeni alacak kişiyi bulmak için yeterli zamanları olduğunu söylüyor

Real Madrid'in hedefinde Kane ve Firmino var

NE OLDU? Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 14 yılın ardından İspanyol devine veda eden Karim Benzema'nın ayrılışını değerlendirdi. Fransız golcü, Al Ittihad'a katılmaya hazırlanırken Ancelotti, Benzeama'nın gidişinin planları dahilinde olduğunu söyledi.

NE SÖYLENDİ? Marca'ya konuşan Ancelotti şunları söyledi: "Benzema'nın aldığı karar, Real Madrid'in yıllar önce başlattığı geçiş sürecinin bir parçası. Dikkatlice düşünmemiz ve ne yapmak istediğimize karar vermek için zamanımız var. Gelecek yıl rekabetçi bir kadro olacağına inanıyorum. Hücum bölgesine müdahale etmemiz gerekiyor ve bunu yapacağız. Harekete geçmek için bol zamanımız var."

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