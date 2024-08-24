Ancelotti kahroldu, Arda Güler'e talih kuşu kondu

La Liga'nın ilk haftasında Mallorca ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak iki puan kaybeden Real Madrid, ikinci hafta maçına hazırlanıyor.
Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, La Liga'nın ikinci haftasında yarın akşam saat 18.00'de Real Valladolid'i konuk edecek.
Jude Bellingham şoku
Real Madrid, Real Valladolid ile oynayacağı kritik maç öncesinde Jude Bellingham haberiyle sarsıldı.
İngiliz orta saha oyuncusunun sakatlık yaşadığı ortaya çıktı ve yıldız oyuncunun sahalardan bir ay uzak kalacağı bildirildi.
Arda Güler ilk 11'e
İspanyol basınından MARCA'da yer alan habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın yokluğunda orta sahada hangi futbolcuyu kullanacağını buldu.
Gelecek maç
İtalyan teknik direktörün, 19 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler'i Real Valladolid karşısında ilk 11'de sahaya süreceği bildirildi.
Türk futbolseverler şimdiden Arda Güler'in ilk 11'de oynayacağı maçı büyük bir merakla beklemeye geçti.