Ancelotti: İskoçya, Fas’ı zorladı… Konya’nın konumu garanti değil

Brezilya Milli Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, Haiti maçının ilk yarısında iki gol atmasına rağmen, Matheus Cunha'yı açık forvet pozisyonunda oynamaya devam edeceğine dair kesin bir taahhütte bulunmayı reddetti.

Samba ekibi, Cumartesi sabahı Dünya Kupası 3. Grubu'nun ikinci turunda Haiti'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Cunha, Brezilya'nın Fas ile 1-1 berabere biten ilk tur maçında 61. dakikada oyuna girmiş ve bu maçta yedek olarak yer almıştı; bu kez ise Igor Thiago'nun yerine ilk 11'de sahaya çıktı.

İtalyan teknik direktör, Haiti maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, Konya’nın açık forvet pozisyonunda kalıp kalmayacağı sorusuna kısa bir yanıt vererek, “Belki de öyle olur” dedi.

Ancelotti, teknik vizyonunu açıklayarak şunları ekledi: “Konya’nın oynadığı pozisyonun rakip savunmaya sorun yaratmak için mükemmel olduğunu düşünüyorum. Araya paslarını harika bir şekilde attı ve forvet hattında etkili olabilmesi için konumu idealdi.”

Samba ekibinin teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: “Bu bir seçenek olabilir. Dün bu konuyu tartıştık. Sabit ve net bir taktik kimliği istemiyorum; belki de bir sonraki maçta değişiklik yapabiliriz.”

Brezilya milli takımı, Cuma günü erken saatlerde üç puanı olan İskoçya’yı 1-0 mağlup eden Atlas Kaplanları’na gol farkıyla üstünlük sağlayarak, dört puanla grup liderliğini elinde tutuyor.

İskoçya milli takımı, turnuvada kalma şansını korumak için önümüzdeki Çarşamba günü Miami’de oynanacak maça çıkacak, ancak Ancelotti, takımının daha geniş vizyonuna ve daha büyük hedeflerine odaklandığını vurguladı.

Ancelotti bu konuda şunları söyledi: "İskoçya'yı elemeyi düşünmüyoruz, aksine iyi bir performans sergilemeye ve seviyemizi yükseltmeye odaklanıyoruz. Maçı analiz edeceğiz."

Ancelotti sözlerini şöyle tamamladı: “Grup birinciliğini garantileyebilirsek, bu gelecek açısından son derece önemli olacaktır. bu nedenle bu karşılaşmaya iyi hazırlanmak istiyoruz. İskoçya’nın kendine özgü özellikleri ve avantajları var; sorunlar yaratabilir ve bugün Fas’a zor anlar yaşattı. Bu nedenle maça odaklanmalı, sakin ve soğukkanlı olmalı ve gelişmek ve iyileşmek için çalışmaya devam etmeliyiz.”