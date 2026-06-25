Ancelotti, Dünya Kupası’nda 16 yıldır süren İtalyan lanetini kırdı

İtalyan Carlo Ancelotti, Perşembe günü sabahın erken saatlerinde oynanan grup aşamasının üçüncü turunda İskoçya’yı 3-0 mağlup ederek Brezilya milli takımını 2026 Dünya Kupası’nın son 32 turuna taşıdı.
Brezilya, 7 puanla üçüncü grubu lider olarak tamamladı ve gol farkıyla ikinci sıradaki Fas'ın önünde yer aldı.
İkinci tura yükselme başarısı, 2025 yazında Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Brezilya milli takımının başına geçen deneyimli İtalyan teknik direktöre önemli bir rekor kazandırdı.
"BeIN Sports" kanalları, Carlo Ancelotti'nin 2010 yılında İngiltere milli takımıyla Fabio Capello'dan bu yana Dünya Kupası'nda eleme turlarına yükselen ilk İtalyan teknik direktör olduğunu bildirdi.
İtalya milli takımı, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayacak.