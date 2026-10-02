Teknik direktörün değerinin planların ve taktiğin sınırlarını aştığı bir dünyada, rakamlar büyük teknik direktörler arasındaki rekabetin farklı bir yüzünü ortaya koyuyor; zira millî takım teknik direktörlerinin maaşları dikkat çekici bir uçurum sergiledi ve İtalyan Carlo Ancelotti, en yakın takipçilerine büyük bir farkla listenin zirvesine yerleşti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Alman "Bild" gazetesine dayanarak bir dizi millî takım teknik direktörünün maaşlarını açıkladı. Buna göre Ancelotti, Brezilya millî takımındaki yıllık 10 milyon euroluk maaşıyla zirveye oturarak millî takımlar düzeyinde en yüksek ücret alan teknik direktör oldu.

Alman Jürgen Klopp ise Alman Futbol Federasyonu'ndan yıllık 7 milyon euro alarak ikinci sırada yer alıyor; Ancelotti ile arasındaki fark 3 milyon euro.

Arjantinli Mauricio Pochettino, Amerika Birleşik Devletleri millî takımındaki 6,8 milyon euroluk maaşıyla üçüncü sırada bulunuyor; onu İngiltere millî takımındaki yıllık 6 milyon euroyla Thomas Tuchel takip ediyor.

İspanyol Luis de la Fuente, İspanya millî takımındaki yıllık 5 milyon euroluk maaşıyla beşinci sırada yer alırken, Portekizli Jorge Jesus 4 milyon euroyla altıncı sırada bulunuyor.









Yedinci sırada, Fransız Futbol Federasyonu'ndan yıllık 3,6 milyon euro alan Fransız Zinédine Zidane yer alıyor; İspanyol Xavi Hernández ise Hollanda millî takımındaki 3 milyon euroluk maaşıyla sekizinci sırada geliyor.

İlk on listesi, dokuzuncu ve onuncu sıralarda yer alan Arjantinli Lionel Scaloni ve Avusturyalı Ralf Rangnick ile tamamlanıyor.

Liste, büyük millî takımların teknik direktörleri arasında belirgin bir mali uçurumu ortaya koyuyor; nitekim Ancelotti, ikinci sıradaki Klopp'a 3 milyon euroya varan farkla maaş sıralamasının zirvesinde tek başına yer alıyor.