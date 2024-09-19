Ancelotti'den yeni plan: Real Madrid'de sistem değişiyor

- Real Madrid sezona istediği gibi başlayamadı
- Barcelona'nın gerisinde kaldı
- Ancelotti dizilişte değişiklik planlıyor
NE OLDU? Real Madrid, LaLiga'da sezona istediği gibi başlayamadı. Ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alan Carlo Ancelotti'nin ekibi 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
NTVSpor'un İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, Carlo Ancelotti takımın diziliş anlayışını değiştirebilir.
BÜYÜK RESİM: Carlo Ancelotti'nin 4-3-3 anlayışından vazgeçerek 4-4-2 dizilimini denemesi bekleniyor. Bu yeni dizilişte Rodrygo'nun ilk 11'den yedek kulübesine çekilmesi gerekebilir.
Bu sezon La Liga'da 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Real Madrid 11 puanda üçüncü sırada yer alıyor. Sezona fırtına gibi başlayan Barcelona ise 15 puanla zirvede yer alıyor.
Bu sezon Arda Güler ise 6 maçta süre aldı. Milli futbolcu henüz gol veya asist kaydedemedi. Arda Güler, bu sezon Real Madrid'le UEFA Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.