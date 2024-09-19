Ancelotti'den yeni plan: Real Madrid'de sistem değişiyor

Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Real Madrid'de Carlo Ancelotti diziliş anlayışında değişiklik planlıyor.

Real Madrid sezona istediği gibi başlayamadı

Barcelona'nın gerisinde kaldı

Ancelotti dizilişte değişiklik planlıyor

NE OLDU? Real Madrid, LaLiga'da sezona istediği gibi başlayamadı. Ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alan Carlo Ancelotti'nin ekibi 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

NTVSpor'un İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, Carlo Ancelotti takımın diziliş anlayışını değiştirebilir.

BÜYÜK RESİM: Carlo Ancelotti'nin 4-3-3 anlayışından vazgeçerek 4-4-2 dizilimini denemesi bekleniyor. Bu yeni dizilişte Rodrygo'nun ilk 11'den yedek kulübesine çekilmesi gerekebilir.

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Bu sezon La Liga'da 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Real Madrid 11 puanda üçüncü sırada yer alıyor. Sezona fırtına gibi başlayan Barcelona ise 15 puanla zirvede yer alıyor.

Bu sezon Arda Güler ise 6 maçta süre aldı. Milli futbolcu henüz gol veya asist kaydedemedi. Arda Güler, bu sezon Real Madrid'le UEFA Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.