Ancelotti'den Real Sociedad maçı için Arda Güler kararı

Carlo Ancelotti'nin Real Sociedad maçında Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı belli oldu.

Real Madrid, Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek

Ancelotti, Arda Güler için kararını verdi

Peki ilk 11'de başlayacak mı?

NE OLDU? Real Madrid, La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti'nin açıklamalarının ardından Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor.

NE SÖYLENDİ? Ancelotti geçtiğimiz gün Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Kesinlikle daha fazla süre alacak. İlk 11'de sürekli başlaması zor ancak takımdaki herkes için bu durum geçerli."

İtalyan çalıştırıcı ayrıca şunları söylemişti: "Arda orta sahada oynayabilir. Bunu çalışmamız lazım çünkü daha önce hiç denemedik" demişti.

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ARDA GÜLER, REAL SOCIEDAD MAÇINA İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI? Marca'da yer alan habere göre Ancelotti, Arda Güler'e Real Sociedad karşısında ilk 11'de şans verecek. Arda Güler, 3'lü orta sahanın solunda görev yapacak. Arda Güler, 3'lü orta sahanın solunda görev yapacak. Real Madrid'in hücum hattında ise Vinicius, Mbappe ve Rodrygo forma giyecek

SIRADA NE VAR? Real Sociedad ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği maç, 14 Eylül Cumartesi saat 22.00'de başlayacak.