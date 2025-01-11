Ancelotti'den El Clasico öncesi Arda Güler'e kötü haber

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynayacakları İspanya Süper Kupa finali öncesinde kadro tercihine dair ipucu verdi.

Real Madrid, Barcelona ile karşı karşıya gelecek

Ancelotti kadro tercihine ilişkin konuştu

Arda Güler için ümit vermedi

NE OLDU? Real Madrid ile Barcelona, İspanya Süper Kupası finalinde Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek. El Clasico öncesinde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti kadro tercihine ilişkin açıklamalarda bulundu ancak milli oyuncu Arda Güler için ümit vermedi.

NE SÖYLENDİ? Bu hafta Mallorca ile oynadıkları yarı final maçında Arda Güler'e hiç süre vermeyen Carlo Ancelotti, Barcelona maçı için yaptığı açıklamayla da milli yıldızı yedek bırakacağının sinyallerini verdi: "Kadroda sürpriz olmayacak."

Gazetecilere konuşan Ancelotti ayrıca şunları söyledi: "El Clasico'da kalite, takım dengesinden daha önemlidir ve bu son El Clasico'nun biraz daha çılgın olmasının nedenlerinden biri. Yarınki maçta savunma önemli bir unsur, iyi savunma yaparsanız, kazanma şansınız daha yüksektir."

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Ancelotti sakatlık atlatan Bellingham ile ilgili şunları söyledi: "Jude Bellingham iyi, iyi toparlandı. Çok önemli çünkü iyi bir çıkış yakaladı. Şu anda fark yaratan bir oyuncu."

"Ekim ayındaki maçı düşünmeliyiz çünkü bizi yendiler. Olan biteni oldukça net bir şekilde değerlendirdik. El Clasico her zaman bir Clasico'dur ve final olduğunda daha da fazla baskı vardır. Her zaman özeldir."