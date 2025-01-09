Ancelotti'den Arda Güler'in taliplerine mesaj

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkındaki transfer iddialarını ortadan kaldıracak bir açıklama yaptı.

Arda Güler ile birçok Avrupa kulübü ilgileniyor

Genç oyuncu Real Madrid'de süre almakta zorlanıyor

Ancak Ancelotti, Arda'nın gelecek planlarının önemli bir parçası olduğunu söyledi

NE OLDU? Real Madrid'de çok fazla süre şansı bulamayan Arda Güler son olarak Kral Kupası'nda Deportiva Minera maçında Ancelotti'den formayı almış ve 2 gol atarak şansı iyi değerlendirmişti.

19 yaşındaki oyuncunun süre bulamadığı için Real Madrid'den ayrılabileceği iddia edilirken Arda Güler birçok Avrupa kulübünün transfer listesine yazıldı. Ancak Carlo Ancelotti, Arda Güler'in gelecek planlarının önemli bir parçası olduğunu söyleyerek takımda kalacağına dair mesaj verdi.

NE SÖYLENDİ? Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada Arda Güler hakkında şunları söyledi: "Arda Güler çok iyi gidiyor şu anda. Çok iyi bir gelişme gösteriyor. Performansına odaklanmış durumda. Antrenmanlarda çok iyi. Bizim için bu kulüpte önemli bir geleceği var."

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İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid yarı finalde 9 Ocak'ta Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Diğer bir yandan da gözler Arda Güler de olacak. Real Madrid'in İspanya Kral Kupası Son 32 Turu eleme maçında 4. Lig ekibi Deportiva Minera'yi mücadelede 90 dakika sahada kalan Arda Güler, 28. ve 88. dakikada attığı gollerle takımının galibiyetinde önemli pay sahibi olmuştu.

Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin şans vermesi halinde Mallorca karşısında da mücadele edebilir.