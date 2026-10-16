Real Madrid'in eski teknik direktörü, Brezilya Millî Takımı'nın mevcut çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu'nun kasım ayındaki millî ara döneminde takım için yeni bir tur açıklamasının ardından, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'da yeniden endişe yarattı; Katalan ekibinin oyuncularının yeni sakatlıklar yaşamasından korkuluyor.

Raphinha'nın Brezilya ile Avustralya'ya karşı oynanan hazırlık maçındaki kas sakatlığı, hücum anlayışı sayesinde dikkat çekici bir performans sergileyen Barcelona açısından en olumsuz haberlerden biri olmuştu.

Brezilyalı kanat oyuncusu, penaltıdan bir gol kaydettikten sonra, ülkesinin (4-2) kazandığı karşılaşmada ilk yarının sonunda sahayı terk etti.

Barcelona, Raphinha'nın son iki maçındaki yokluğundan etkilendi; İspanya Ligi'nde Getafe'yi 3-0 yendiği maçta ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında İstanbul'da Galatasaray'ı 4-1 geçtiği karşılaşmada ondan yararlanamadı.

Brezilya Millî Takımı'nın son ara dönemindeki programı eleştirilere yol açtı; takım, Avustralya'ya karşı iki maç oynadıktan sonra Hindistan'la karşılaşmak üzere Kalküta'ya gitmişti. Bu tur, oyunculara yüklediği yüke kıyasla sportif açıdan sınırlı değerde görüldü.

Gelecek maçlar BET La Liga 12:30 BAR

Ancelotti bu maçlardan, Olimpiyat projesine katılmaya aday bazı genç yetenekleri izlemek dışında büyük bir fayda sağlayamadı. Bunlar arasında, Barcelona'nın kış transfer dönemi için ilgi gösterdiği Athletico Paranaense savunmacısı Arthur Dias de yer alıyor.

Barcelona henüz Raphinha'nın sakatlığının etkilerinden kurtulamamışken, Ancelotti uluslararası mücadelelere dönmeye hazırlanıyor. Brezilya Federasyonu, İtalyan teknik direktörün gelecek ara dönem için millî takım kadrosunu 29 Ekim Perşembe günü açıklayacağını duyurdu.

Brezilya Millî Takımı'nın Singapur'da iki hazırlık maçı oynaması planlanıyor. Takım, 14 Kasım'da Japonya ile, ardından aynı ayın 17'sinde yaklaşık 55 bin seyirci kapasiteli Ulusal Stadyum'da Singapur Millî Takımı ile karşılaşacak.

Japonya ile yapılacak maç, iki takımın son Dünya Kupası'nın son 16 turundaki karşılaşmasının ardından yeniden bir araya gelmesi olacak. İkinci maç ise Brezilya ve Singapur A millî takımları arasındaki ilk karşılaşmaya sahne olacak.

Brezilya Federasyonu bu rotayı tercih etmesini savunarak yaptığı açıklamada, maçların belirlenmesinde uluslararası takvimin dikkate alındığını belirtti; zira büyük Avrupa millî takımları bu dönemde resmî maçlar oynuyor ve bu da kıtadaki takımlarla hazırlık maçı konusunda anlaşma şansını azaltıyor. Afrika'da da benzer bir durum yaşanıyor.

Yeni ara dönemin yaklaşmasıyla Barcelona, Raphinha'nın sakatlık senaryosunun tekrarlanması ve takımın güçlü sonuçlarını sürdürmeye çalıştığı bir dönemde etkili eksiklerin ortaya çıkması endişesiyle, millî takımlara giden oyuncularının durumunu beklemeye devam ediyor.