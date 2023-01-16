Carlo Ancelotti, Real Madrid'in, ezeli rakibi Barcelona'ya 3-1 yenildiği Süper Kupa maçında küçük düşürüldüğü söylentilerini çürüttü.

Real Madrid ezeli rakibine yenildi

İspanya Süper Kupası'nı kazanamadılar

Ancak Ancelotti tek bir maça bakmanın doğru olmadığını söylüyor

NE OLDU? Real Madrid ile Barcelona, İspanya Süper Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Ancelotti'nin öğrencileri, Xavi'nin ekibine 3-1 kaybetti ve kupayı Madrid'e götüremedi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona'nın daha iyi oynadığını kabul ediyor.

NE SÖYLENDİ? Ancelotti, Barcelona'nın Real Madrid'i küçük düşürdüğünün söylenmesi üzerine gazetecilere şunları söyledi: "Bunun sportif bir aşağılama olduğunu söylemek saygısızlık olur. La Liga'da bir maç kazandığımız gibi Barcelona'ya bir maç kaybettik. Barcelona bugün daha iyiydi. Bu kadar. Aşağılama söylemi çok fazla. Futbolda bazen kazanırsın bazen kaybedersin."

"Kritik değil ama zor bir durum. Bir sezonda birçok zor an yaşıyorsunuz ve bunu kararlılıkla kısa sürede çözmeniz gerekiyor. Real Madrid finalleri genellikle kazanır. Bunu kaybettik ama önümüzde uzun bir sezon var."

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SIRADA NE VAR? Real Madrid, 19 Ocak'ta İspanya Kral Kupası'nda Villarreal ile karşılaşacak.