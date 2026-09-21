Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Norveç'e elenmesinin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti, büyük ölçüde yenilenen bir kadroyla takımın yeniden inşa sürecini sürdürüyor.

Seleção için yeni bir dönem başlatmayı hedefleyen İtalyan çalıştırıcı, Avustralya ve Hindistan'a karşı oynanacak iki uluslararası maç için bir dizi yeni ismi kadroya davet etti.

Foot Mercato sitesi şu ifadeleri kullandı: "Son haberler, Vanderson'ın Brezilya Milli Takımı'na katıldığını bildiriyor."

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Ancelotti, sakat olan ve iki hazırlık maçında forma giyemeyecek Wesley'in (Roma) yerine Monaco'nun sol bekini kadroya çağırdı.

Bu durum, yeni Brezilya takımını kurmak için farklı seçenekleri denemeye devam eden İtalyan teknik adamın yönetiminde Monaco oyuncusu için değerini kanıtlamak adına bir başka fırsat niteliğinde.







