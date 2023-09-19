Ancelotti, Arda Güler'in sahalara döneceği tarihi açıkladı: Müjdeyi verdi!

İtalyan hoca Ancelotti, Türk yıldız Arda Güler hakkında müjdeli haberi verdi.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Union Berlin ile yarın TSİ 19.45'te Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken Arda Güler hakkında müjdeli haberi de açıkladı.

Ne oldu?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımının ABD hazırlık kampında gerçekleştirilen antrenman sırasında dizinden sakatlanmıştı.

Menisküs problemi yaşayan Arda'nın tedavisinden beklenen sonuç alınamayınca ameliyat kararı alınmıştı. Tedavi için Madrid'e dönen 18 yaşındaki futbolcunun toparlanması istenilen düzeyde ilerlemeyince 14 Ağustos'ta ameliyat oldu ve iyileşme sürecine geçildi. Arda'nın Eylül sonunda sahalara dönmesi bekleniyordu.

Haberin devamı aşağıda

Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

İtalyan teknik adam, yaz transfer döneminde takıma katılan ancak yaşadığı sakatlık dolayısıyla bu sezon resmi maça çıkamayan milli oyuncu Arda Güler ile ilgili de konuştu. Ancelotti, milli oyuncunun son durumuyla ilgili olarak, "Arda Güler iyi durumda ve iyileşmeye devam ediyor. Bireysel çalışmalarını tamamlamak üzere. Pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacak" dedi.

Carlo Ancelotti ayrıca, Real Madrid'in yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle alakalı olarak gelen soruya, "Bir önceki sezona göre daha iyiyiz. Fran Garcia ve Joselu gibi transferler bize çok katkı sağlıyor. Ayrıca Bellingham'da" ifadelerini kullandı.