Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, ilk 11 başlamayı beklediği maçta oyuna dahi giremeyince çılgına döndü.

Fenerbahçe'den büyük umutlarla Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir süre formasından uzak kalmıştı.

Ancak, sakatlığını atlatmasının ardından da düzenli olarak oynama şansını bulamadı. Arda, son olarak Cumartesi günü oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Mallorca mücadelesinde ilk 11'de çıkmayı beklerken süre dahi alamadı.

Bu noktadan sonra büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Arda, takımdan ayrılmaya karar verdi.

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Ne söylendi?

MARCA muhabiri Ramon Alvarez'den çarpıcı bir iddia geldi. İspanyol gazeteci, Arda Güler'in takımdan ayrılacağını duyurdu. Fransız gazetesi Foot Marceto ise Arda Güler hakkında, 'Daha fazla beklemek istemiyor' başlığıyla yer alan haberde şu ifadelere yer verdi:

'Bir dakika bile oynamadı'

"Real Madrid için işler iyi gidiyor. Ancak bir vaka var ki hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Bu Mbappe ya da Carlos Vinicius değil, Arda Güler. Gerçekten de Mallorca karşısında birçok taraftar onu oynarken görmeyi bekliyordu. Ancak Ancelotti'nin Joselu, Brahim Diaz ve Lucas Vazquez gibi oyunculara ilk 11'de yer verdiği maçta tek bir dakika bile oynamadı. Türk oyuncu, maç boyunca yedek kulübesinde kaldı."

Ayrılmaya karar verdi

"Gelişmek için daha fazla maç süresine ihtiyacı olan bir oyuncu için yetersiz bir rakam. Oyuncu bıkmış durumda ve şimdiden bavulunu toplamak istiyor. 19 yaşındaki oyuncu daha düzenli oynamak istiyor. Arda, Madrid yönetiminden bu yaz kendisini serbest bırakmasını istedi."

Arda ne yaptı?

Arda Güler, son olarak 16 Mart tarihinde Osasuna karşısında sadece 5 dakika oynadı ve o zamandan beri 1 ay oldu. Bu sezon La Liga'da 5 maça yayılmış şekilde sadece 35 dakika süre alabildi.