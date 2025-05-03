Ancelotti, açtı ağzını yumdu gözünü! Arda Güler transfer iddiaları hakkında net konuştu

Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında önemli ifadeler kullandı.

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin geleceği büyük bir tartışma konusuydu. Aynı zamanda Milli yıldızımız Arda Güler'le ilgili de çok sayıda transfer haberi de vardı.

Tecrübeli hoca, bu iddiaların tümüne yanıt verdi.

Carlo Ancelotti; öncelikle kulüple ilgili açıklamasında, "Kulüple harika bir ilişkim var, her şey yolunda. Haberleri kontrol edemeyiz ama birçoğunun doğru olmadığını söyleyebilirim. Şunu açıkça söyleyebilirim ki kulübüme, oyuncularıma ve taraftarlarıma çok düşkünüm. Geleceğim hakkında ayın 25'inde konuşacağım. Söylemeyeceğim, ne olacağını bilmiyorum ama her şeyiyle harika bir veda olacak, kulüple geçirdiğim altı yılda hiç kavga etmedim ve ne zaman olacağını bilmediğim son gün de etmeyeceğim. 25 Mayıs da olabilir, 2026 da...”

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Öte yandan milli yıldızımız, Arda Güler'le ilgili çıkan transfer söylentilerine de tokat gibi bir cevap verdi.

'Harika bir orta saha'

"Arda Güler çok iyi gelişti. Daha da öne çıkıyor. Gelecekte daha da önemli olacak. Kalitesini gösteriyor ve daha istikrarlı hale geliyor. Harika bir orta saha oyuncusu olacağını düşünüyorum.

Real Madrid'in geleceği için çok önemli bir oyuncu, çünkü Arda seviyesinde çok fazla orta saha oyuncusu yok."

Performansı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı bu sezon Los Blancos formasıyla tüm turnuvalarda toplamda 37 maça çıktı. Arda Güler, söz konusu 37 karşılaşmada dört gol atıp sekiz asist yaptı ve 12 gole direkt katkı sağladı.

Arda Güler'in Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro olarak dikkat çekiyor.