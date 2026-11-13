Ancelotti açık bir mesajla Barcelona'nın yüreğine su serpti

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Singapur'un Kallang şehrinde Japonya'ya karşı oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında medyaya konuştu.

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İtalyan teknik direktörün açıklamalarını As gazetesi yayımladı. Ancelotti şunları söyledi: "Japonya, yüksek rekabet gücüne sahip bir rakip. Son yıllarda müsabakalardaki performansının ne kadar kaliteli olduğunu ve nasıl geliştiğini gösterdi. Bunu Dünya Kupası'nda da kanıtladı. Üstün nitelikli oyunculara sahipler ve bizi son derece zorlu bir maç bekliyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm oyuncular burada bulunmaktan memnun ve maça çıkmak istiyorlar. Brezilya Milli Takımı'nın formasını giymek herkes için bir gurur kaynağı."

Ve ekledi: "Raphinha hem burada hem de kulübü Barcelona ile çok iyi bir performans sergiliyor. Katalan ekibiyle olağanüstü bir kalite gösteriyor ve bizimle forvet mevkisinde oynayabilir."

Kulüplerin oyuncuların sakatlanmasına yönelik kaygıları hakkında ise şunları söyledi: "Öncelik her zaman oyuncunun sağlığını korumaktır. Eğer oyuncu oynayabilecek durumdaysa ve yüzde 100 oynamasına izin veren fiziksel bir kondisyondaysa, sahaya çıkacaktır. Tüm oyuncuların sahada kalma sürelerini kontrol altında tutacağız ve her birinin durumunu değerlendireceğiz. Her oyuncunun sahada kalma süresini kontrol edebilmek için gerekli bilgilere sahibiz."

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Ancelotti şunları vurguladı: "Tüm kulüpler, oyuncularının milli takımda bulunmasıyla ilgili içleri rahat olabilir. En üst seviyede bir ekibe sahibiz ve öncelik oyuncuların sağlığıdır; kulüplerine iyi durumda döneceklerdir."

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Lucas Perri'nin seviyesi hakkında ise şu yorumu yaptı: "Onu büyük bir özgüven ve huzur içinde görüyorum, ayrıca kaleci mevkisinde iyi bir gelişim gösteriyor. Torino ile harika bir iş çıkarıyor ve grup içinde bize artı değer katan bir oyuncu."

Şuna da dikkat çekti: "Son günlerde, oynayabilecek durumdaki oyuncuları belirlemek için testler yaptık. Üzerimde son derece olumlu izlenimler bıraktılar. Maçta sahaya sürmeyi düşündüğüm oyuncuların isimlerini biliyorum, ancak bunları açıklamayacağım."

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Sözlerine şunları ekledi: "Brezilya Milli Takımı için, orta sahada oynayabilecek kanat oyuncularına sahip olmak çok önemli. Bunu Real Madrid'de Ángel Di María ile yaptığımda benim için son derece iyi sonuç vermişti, João Gomes de aynı şeyi yapabilir."

Şunları açıkladı: "Dünya Kupası sonrası değişiklikler mi? Mundial'in ardından oyuncuları değerlendirdim ve sonuçlar son derece olumluydu. Hâlâ burada bulunamayan bazı oyuncular var. Ancak grup iyi gidiyor ve onlardan çok memnunum."

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Carlo Ancelotti şu noktanın altını çizdi: "Oyuncuların milli takımda oynamak istediğini biliyorum ve sahaya çıkıp rekabetçi bir performans sergilemeleri için onlara herhangi bir şey söylememe gerek yok."

Ve vurguladı: "Brezilya dünyanın en büyük milli takımı ve taraftarlar her maçta arkamızda olup bizi destekleyecek. Bu durum diğer ülkelerde farklı."

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Şuna dikkat çekti: "Oyuncuların antrenmanlardaki ruh hali harika, bize son derece olumlu izlenimler veriyorlar ve geleceğe hazırlayacak bir kaliteye sahibiz. Bize eksik olan tek şey tecrübe ve bu da satın alınabilecek bir şey değil. Yeteneğe gelince, o üretilebilecek bir şey değil ve biz ona sahibiz. Yetenekleri desteklemeye devam edeceğiz. Kulüpleriyle oynamayan bazı oyuncular var ve onlara yardım edip destek olmamız gerekiyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Eleştiriler doğal bir şey. Yeni oyuncuları içeren bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Ve gelecek için güçlü bir grup inşa etmek üzere çalışıyoruz."