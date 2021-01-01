Anastasios Bakasetas: Başka bir takımdan teklif aldım

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas bir başka takımdan teklif aldığını ancak Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyledi.

Trabzonspor'a ara transfer döneminde Alanyaspor'dan katılan Anastasios Bakasetas basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'in Yunan yıldızı, bir başka takımla daha anlaşmaya yakın olduğunu ancak Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutluluğunu söyledi.

''Başka bir takımla da anlaşmaya yakındım, teklif almıştım fakat hayatta her şeyin bir nedeni vardır ve bir nedene bağlı yaşamak güzeldir. Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Buraya geldiğim andan itibaren herkes bana çok sıcak davrandı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim burada olma amacım futbol oynamak ve Trabzonspor'un hak ettiği yere gelmesine yardım etmek. Daha önce de söylediğim gibi kulüp pandemi sürecinde bana ciddi bir yatırım yaptı ve ben de bunun karşılığını vermek istiyorum.''

''Adriano benim idolüm''

''Adriano benim idolüm. Ben de onun gibi olmak istiyorum. Hem şutlarımla hem de ceza sahası içindeki katkılarımla... Futbol artık değişti. Gerektiğinde hücumda gerektiğinde savunmada takıma yardım etmeye çalışıyorum. Bir futbolcu saha dışında da aktif olup insanlara örnek olabilmeli. Öğrenmeyi, kitap okumayı çok seven biriyim. Pandemi nedeniyle okumaya ve dil çalışmaya zaman buldum. İngilizce ve İspanyolca'mı geliştirdim.''

"Trabzonspor altyapısının ne kadar başarılı olduğunu Yusuf Yazıcı, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür örneklerinden çok iyi anlıyorsunuz. İlerleyen dönemlerde Trabzonspor altyapısından Avrupa'nın önde gelen kulüplerine çok iyi oyuncular gönderilebileceğine inanıyorum."

''Başkanımız beni ne kadar istediklerini belli etti''

''Başkanımız transfer görüşmelerinde beni ne kadar istediğini belli etmişti. Bir futbolcu olarak güvendiğiniz ve istendiğini yere gitmek istersiniz. Çünkü önemli hissetmeniz gerekir. Benim de yerine getirmem gereken sözler var. Takım için elimden geleni yapıyorum. Yaz transfer sezonundan itibaren böyle bir takımda oynamaya ihtiyacım vardı. Trabzonspor bana bu şansı verdi. Adaptasyon sürecim kolay oldu. Takımdaki herkes ilk geldiğimiz andan itibaren bize çok yardımcı oldu. Bu nedenle adaptasyonum da kolay oldu.''

''EURO 2020'de Türkiye'nin başarılı olacağına inanıyorum''

''Son yıllarda Yunanistan'da da birçok oyuncu Avrupa'nın önemli liglerine gitti. Türkiye'de de aynı şekilde birçok futbolcu Avrupa'ya gitti. Bu iyiye gitmenin süreceğini umuyorum. Bu sayede geleceğe yönelik kupalar kazanabileceklerini düşünüyorum. EURO 2020'de Yunanistan olmayacak. Türkiye'nin çok ciddi bir takımı var. Türkiye'nin başarılı olacağına inanıyorum''

"Büyük takımlar ve büyük takım futbolcularının hedefi kupalar kazanmaktır. Trabzonspor gibi bir takımda oynuyorsanız başka bir hedefiniz olamaz. Kupalar kazanmak istiyoruz."