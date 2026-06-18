Analitik video... Henry, sert sözlerle Ronaldo'ya ateş püskürüyor

Eski Arsenal ve Barcelona yıldızı Fransız Thierry Henry, dün Çarşamba akşamı 2026 Dünya Kupası 11. grubun ilk turu kapsamında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalınmasının ardından Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo’ya sert bir eleştiri yöneltti.

Portekizli yıldızın performansını değerlendiren Henry, Ronaldo’nun takımın uyumunu bozduğunu belirtti ve onun, Portekiz’in akıcı ve etkili ataklar kurmasına yardımcı olmaktan çok kişisel bir gol atmaya odaklanmış gibi göründüğünü vurguladı.

Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Erling Haaland’ın muhteşem golleriyle manşetlere taşındığı heyecan verici bir günün ardından Henry, Portekizli yıldızın rakiplerine yetişmek için sabırsız bir şekilde sahaya çıktığını ve bu zihniyetin nihayetinde karar verme sürecini etkilediğini belirtti.

Fox Network’ün maç sonrası yayını sırasında konuşan Arsenal ve Barcelona efsanesi, Ronaldo’ya sert eleştiriler yöneltmekten çekinmedi ve şöyle dedi: "Önemli bir nokta var: Gol atması gereken takımdır. Gol atması gereken sen değilsin. Gol atmak istediği için geriye doğru pasın yolunu kesiyor; her iki oyuncuyu da görüyorsunuz ve bu da savunmayı kolaylaştırıyor. Demek istediğim şu: Gol atması gereken takımdır. Sen değilsin."

"Marca" gazetesine göre Henry, birkaç hücumu analiz ederek Ronaldo’nun hareketlerinin aslında takım arkadaşları için alan yaratmak yerine, alanları daraltmasına nasıl yol açtığını açıkladı.

Özellikle, 41 yaşındaki oyuncunun pozisyon almasının, Portekiz milli takımının ana yaratıcı gücü olan Bruno Fernandes’i nasıl engellediğine dikkat çekti.

"Mirror" gazetesine göre Henry, analizinde şöyle dedi: "Şuraya bakın. Top Portekiz'de ve Conceição topu alacak. Cristiano Ronaldo bu durumu birçok kez yaşadı. Eğer o hamleyi (topun tersi yönde) yapsaydı, savunmacıyı o bölgeyi kapatma kararı almaya zorlardı. Ancak gol atmak istediği için Bruno Fernandes'in yoluna giriyor."

Devam etti: “Eğer o dar bölgeye yönelseydi – ki daha önce de bu durumu yaşamıştı – savunmacı onu takip etmek zorunda kalırdı ve Bruno Fernandes için (tek dokunuşla) kolay bir gol fırsatı olurdu. Ancak gol atmak istediği için geriye doğru pasın yolunu kesiyor, oyuncuları görüyor ve savunmanın topu kesmesi daha kolay hale geliyor.”

Ve şöyle devam etti: “Orada Bruno Fernandes’in tepkisini gördünüz mü? Sanki şöyle diyordu: ‘Topu yuvarlansın, koş, boşluk yarat ki ben de onu ağlara gönderebileyim.’ Bu olmadı.”

Henry’ye göre asıl sorun, sadece geçici bir gol kıtlığı değil; tüm sistem tek bir yıldızın etrafında dönmek zorunda kaldığında, Portekiz’in hücumunu kurma şeklinindeki sistematik bir aksaklıktır.















