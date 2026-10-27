Analistten Wout Weghorst'a sert eleştiri

Kees Luijckx, Voetbaltijd adlı 1Twente sohbet programında Wout Weghorst'u sert sözlerle eleştirdi. Eski savunmacı, FC Twente'nin çok uzun boylu santrforunun takım arkadaşlarını yeterince gözetmediğini düşünüyor.

Luijckx, Weghorst ile pazar günü AZ karşısında alınan 0-2'lik galibiyette gol atan rakibi Lucas Vennegoor of Hesselink arasındaki farkı değerlendirdi: "Weghorst yalnızca kendisi için koşuyor. Vennegoor ise koşularıyla çok fazla alan açıyor."

Kuzey Hollanda bölgesinden analist, geçen yaz Enschede'ye gelen Weghorst'a pek sıcak bakmıyor: "O bir bencil. Kendisi on beş ya da yirmi gole ulaşmak istiyor. Çok çalışıyor ama bunun karşılığını pek alamıyor."

Luijckx, "fenomen" olarak nitelendirdiği Weghorst hakkındaki değerlendirmesinde yalnızca olumsuz konuşmadı: "Şimdi ona baktığımda her şeyin çok zor ilerlediğini görüyorum. Gerçekten kendini çok zorlamak zorunda kalıyor. Ama maçlardaki konsantrasyonuna bir bakın."

Weghorst, pazar günü AZ karşısında yaklaşık 70 dakika sonra John van den Brom tarafından oyundan alındı ve santrfor bu karardan gözle görülür biçimde hoşnut değildi. Twente, Vennegoor of Hesselink'in golünün de katkısıyla Weghorst oyundan çıktıktan sonra farkı açarak 0-2 kazandı.

34 yaşındaki Weghorst, Twente formasıyla şu ana kadar on yedi maçta görev yaptı. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda yedi gol ve beş asist kaydetti. Grolsch Veste'deki sözleşmesinin bitmesine neredeyse iki yıl daha var.

Twente, Alkmaar'daki galibiyetin ardından Vriendenloterij Eredivisie'de dördüncü sırada yer alıyor. On hafta sonunda lider Feyenoord ile arasındaki puan farkı yalnızca dört.