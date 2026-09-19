VriendenLoterij Eretribune yorumcuları, cumartesi akşamı oynanan Ajax - Excelsior maçının ilk yarısında iki oyuncuya hayran kaldı: Julian Brandt ve Irakli Yegoian. Bunu devre arasındaki ESPN analizinde anlattılar.

Brandt, Johan Cruijff ArenA’da yarım saati biraz geçtikten sonra takımını öne geçirdi. Devre bitmeden hemen önce ise Lennard Hartjes ile skor bir şekilde yeniden eşitlendi: 1-1.

VriendenLoterij Eretribune programında devre arasında konuşulan isimlerden biri de Brandt oldu. Marciano Vink, “O kadar iyi ki...” dedi. “Ayrıca özgür oynuyor ve sahada başkalarının tam olarak göremediği şeyleri görüyor.”

“Artı, ceza sahasına ne zaman girmesi gerektiği konusunda müthiş bir zamanlama hissine sahip. Bazı oyuncularda bu vardır; ceza sahasına koşarsın ve top gelip ayağının dibine düşer.”

Danny Koevermans da ona katıldı. “İnsan izlerken keyif alıyor. Bu Brandt sürekli hareket halinde. Geliyor, gidiyor... Bunu görmek çok güzel. Bir de derin koşuları var.”

Öne çıkarılan bir diğer oyuncu ise Excelsior orta sahası Yegoian oldu. Mario Been, “Benim görüşüme göre çok daha iyi bir adım atmak için gereken tüm şartlara sahip bir çocuktan bahsediyorsak, o kesinlikle bu isim,” dedi. “Her şeye sahip. İyi koşabiliyor, müthiş bir tekniği var, gol atabiliyor, iyi vuruyor...”

Feyenoord’un onu alması gerekip gerekmediği sorusuna Been, “Yani evet, çok yakın, ben de her zaman o tarafa meylederim. Excelsior’un Feyenoord’un almadığı bazı oyuncuları oldu; Dallinga ve Schouten gibi. Wieffer’i aldılar, bu da onlardan biri. Ben sadece bir fikir atıyorum ortaya, artık bununla ne yapacağınıza siz bakın,” yanıtını verdi.