Barcelona kaptanı Raphinha'nın sahalara dönüşünde karşılaştığı tek zorluk kas sakatlığı değildi; basında yer alan haberler, Brezilyalı yıldızın yaşadığı ve hazırlık durumunu tehdit ederek yeni bir sakatlık riskini artıran "gizli" ve ciddi bir sorunu ortaya çıkardı.

29 yaşındaki Raphinha, sağ uyluğundaki ödemden kurtulduktan sonra kısa süre önce sahalara döndü. Bu bölge, daha önce ülkesinin milli takımıyla maçlara çıktığı sırada iki kez sakatlandığı bölgenin aynısıydı. 8 maçta 14 gol atarak hücumda, yüksek baskısıyla da defansta takım için son derece önemli olmasına rağmen oyuncu ve Hansi Flick yönetimindeki teknik ekip, dönüşünde büyük bir ihtiyat gösterdi.

24 saatlik yolculuk krizi tetikledi

İspanya'da yayın yapan "Mundo Deportivo" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, yeni sorun Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya'ya yaptığı yolculuk sırasında başladı. Yaklaşık 24 saatlik uçuş süren bu maraton yolculukta, Avustralya ile Barcelona arasında 9 saatlik şok edici bir zaman farkı da vardı.

Barcelona'nın uzun uçak yolculuklarına bağlı düzen bozulmasının (Jet Lag) etkilerini hafifletmek için önceden aldığı önlemlere rağmen Raphinha sonunda bu durumdan ciddi şekilde etkilendi. Teknik ekip, yolculuk öncesinde A takımın uyku uzmanından yardım alarak olumsuz etkileri azaltmaya çalıştı, ancak bir sonuç elde edilemedi.

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Uyku uzmanı devreye girdi

Barcelona kaptanının yeterli dinlenmeyi sağlamakta zorluk yaşamasını engellemek imkânsızdı; Brezilyalı yıldız şu anda şiddetli uykusuzluk çekiyor. Bu durum sakatlanma riskini artırdı ve teknik ekibi, önümüzdeki maçlarda oyuncunun sahada kalacağı süreler konusunda daha da ihtiyatlı olmaya yöneltti.

Barcelona'nın akredite uyku uzmanı Ana West, kulübün spor tesislerini ayda iki kez ziyaret ediyor. West, geçen hafta ve milli ara öncesinde kulüpte bulunuyordu; oyuncularla sağlıklı uyku alışkanlıkları edinmeleri hakkında konuştu. Bu alışkanlıklar arasında düzenli zaman çizelgeleri oluşturmak, gevşeme teknikleri kullanmak ve hatta vücutlarını uykuya hazırlamak için uygun aydınlatmayı seçmek yer alıyor.

Raphinha uzmanın tüm tavsiyelerine uymasına karşın bir fayda görmedi; sağlık ekibi ise Barcelona'nın form tutan kaptanından her dakikaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde, uykusuzluğun kas sakatlığını ağırlaştıran bir etkene dönüşmesinden korkuyor.



