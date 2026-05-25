Amsterdamlı Dean Huijsen'e ağır darbe: İspanya ile Dünya Kupası'na katılamayacak

Pazartesi günü açıklanan İspanya kadrosuna göre, Dean Huijsen önümüzdeki yaz Dünya Kupası'nda yer almayacak. Milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, Real Madrid'in savunma oyuncusu yerine başka seçenekleri tercih etti.

Real Madrid'den hiçbir oyuncu kadroda yer almıyor. Dani Carvajal da Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek prestijli turnuvada yer almayacak.

İspanya, Dünya Kupası'na üç kaleci götürüyor: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) ve Joan Garcia (FC Barcelona).

Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético Madrid), Eric Garcia (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) ve Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) kaleyi savunmaya yardımcı olacak.

Orta sahada De la Fuente'nin birçok seçeneği var. Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal FC), Gavi (FC Barcelona) ve Alex Baena (Atlético Madrid) kadroda yer alıyor.

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Dani Olmo (FC Barcelona), Victor Muñoz (Osasuna), Nico Williams (Athletic Club) ve Yeremy Pino (Crystal Palace) gol yükünü üstlenecek.

İspanya, Dünya Kupası grup aşamasında H Grubu'nda yer alacak. Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay rakipler olacak.