Amsterdam doğumlu savunma oyuncusu, beklenmedik bir şekilde Dünya Kupası'na katılacak

Amsterdamlı Derrick Luckassen (30) ilk Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Kıbrıs'ta Pafos FC ile sözleşmesi bulunan Brian Brobbey'in kardeşi, Gana milli takımına çağrıldı.

Luckassen, Mart 2026'da Gana milli takımında ilk kez forma giydi. Tek bir hazırlık maçında sadece 34 dakika oynadıktan sonra ilk Dünya Kupası'na katılacak.

Eski Hollanda genç milli takım oyuncusu, 31 yaşındaki Alexander Djiku'nun yerine kadroya çağrıldı.

Spartak Moskova'nın savunma oyuncusu Djiku, sakatlandı. Bu nedenle prestijli turnuvayı kaçırmak zorunda kaldı.

Gana, Luckassen'in Djiku'nun kesin yedeği olduğunu henüz onaylamadı, ancak sağ ayaklı oyuncu The Black Stars'ta görüldü.

Reuters haber ajansına göre, Luckassen'in adı FIFA'ya bile sunuldu. Ajax ile sözleşmesi bulunan Amsterdamlı kaleci Paul Reverson (20) ise kadrodan düşecek gibi görünüyor.

Gana, Dünya Kupası'nda L Grubu'nda yer alıyor. Afrika ülkesi, Panama, İngiltere ve Hırvatistan ile karşılaşacak.