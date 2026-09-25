Göze hoş gelen bir oyun kültüründen yoksun olsa da, bunun yerine yasallığın sınırındaki en üst düzey fedakarlıkla (ve dahi bir Lionel Messi’yle) Arjantin Dünya Kupası’nda finale kadar savaşa savaşa geldi. Hatta bazıları şöyle diyordu: Arjantin finale kadar adeta hileyle geldi. Unvanını korumaya ise gücü yetmedi; finalde İspanya’ya karşı dünya genelinde temel olarak memnuniyetle karşılanan bir yenilgi aldı.

Zira Gaucho’lar Arjantin dışında sergiledikleri tavırla neredeyse hiç sempati toplamadı. Buna rağmen bir Alman futbol bilgesi saygısını dile getirdi. “Arjantin’in oyun tarzı, şu anda Alman Milli Takımı’nda gördüğüm şeyden daha çok hoşuma gidiyor” değerlendirmesinde bulundu lakabı “Motzki” olan Matthias Sammer. Bir kez daha utanç verici şekilde başarısız olan DFB takımında, Arjantinlilerde gördüğünün aksine “koşulsuz kazanma isteğini” bulamadı. Sammer, bu sorunu çözmek için motivasyon becerileriyle ünlü Jürgen Klopp’u daha o zaman ideal isim olarak görmüştü.

Ve gerçekten de: Klopp’un milli takım teknik direktörü olarak ilk maçında DFB takımı Gaucho havasından bir parça yansıttı. Örnek mi istiyorsunuz? Brian Brobbey 32. dakikada ağrılar içinde yere düşmesine rağmen DFB takımı oyuna devam etti ve kısa süre sonra Felix Nmecha ile skoru geçici olarak 1-0’a getirdi. Gol sevincinin ardından oyuncular arasında arbede yaşandı. Hollandalılar sert şekilde itiraz etti, Virgil van Dijk daha sonra bunu “utanç” olarak nitelendirecekti. Brobbey oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Alman oyuncuların davranışı hem kurallara uygundu hem de tartışmalıydı. Sonuçta bu durum yeni kazanma arzusunun simgesi oldu. Yoğun, mücadeleci ve sertliklerle şekillenen maçta Almanya fiziksel ve zihinsel olarak karşılık verdi. Klopp “tutkuyu”, Jonathan Tah “ateşi, yoğunluğu ve enerjiyi”, Joshua Kimmich ise “hazır oluşu ve isteği” övdü. Bu, doğru yönde atılmış önemli bir adımdı.

Almanya savunmada bariz eksikler gösterdi

Ancak futbol açısından bu adım henüz görünür değildi. Özellikle de Klopp’un belli ki gündeminin en üst sırasına koyduğu disiplinde. Kimmich’in açıkladığına göre hazırlık sürecinde “savunmaya büyük bir odak” vardı: “Bu, temel ve bir yapı kurmanın en kolay yolu.” İki antrenman günü belli ki bir temel inşa etmek için yeterli olmuyor.

DFB takımı tam da savunmada bariz eksikler gösterdi, özellikle de ikinci yarıda. Hollandalılar tekrar tekrar geniş alanlar ve iyi şut fırsatları buldu. Top rakipteyken, geri çekilen Kimmich’in etrafında kurulan yeni merkezde uyum çoğu zaman işlemedi.

Genel olarak Almanya 22 şuta izin verdi; bunların toplamı 3,12’lik bir Beklenen Goller değerine ulaştı. DFB takımı, van Dijk’ın sözde öne geçiren golünün VAR müdahalesi sonrası iptal edilmesiyle şanslıydı.

Ardından ev sahibi ekip birçok net fırsatı harcadı. Marc-Andre ter Stegen de birkaç kez çok iyi kurtarışlar yaparak pas oyunundaki ve ceza sahasına hakimiyetteki zayıflıklarının etkisini azalttı. Yine de şimdi Klopp’un geçici birinci kalecisiyle ilgili bir tartışma kapıda olabilir. Sonuçta Almanya’nın Cody Gakpo’dan eşitlik golünü ancak uzatma dakikalarında yemesi adeta mucizeydi.

IMAGO

Philipp Treu sağ bek arayışına cevap mı?

DFB takımı hücumda hızlı kanat oyuncuları Karim Adeyemi ve Kevin Schade üzerinden ilk etapta oldukça doğrudan göründü. Beğeni toplayan ilk yarı ve gelen üstünlük golünün ardından ise ileri uçta fazla bir şey üretilemedi. Sonuçta ortaya yalnızca 1,5’lik bir xG değeri çıktı. Genel tabloya bakıldığında Hollanda galibiyeti hak edilmiş olurdu.

Gaucho havasının dışında Klopp’un gösterebileceği ikinci bir hızlı başarı daha var ve onun adı Philipp Treu. 25 yaşındaki Freiburglu, ilk maçında Cody Gakpo’ya karşı tatmin edici bir performans sergiledi ve hatta 1-0’lık golün de hazırlayıcısı oldu. Treu, DFB takımında yıllardır süren uygun bir sağ bek arayışına cevap olabilir.

DFB takımı: Sıradaki maçlar