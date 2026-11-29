Nordin Amrabat, yaşın futbola olan tutkusunu söndürmesine izin vermedi ve olağanüstü bir dönüşle yeniden sahneye çıkarak ilgi odağı oldu. Amrabat, takımı Utrecht'in 14. haftada deplasmanda ADO Den Haag'ı 4-3 yendiği maçta Hollanda Ligi'nde tarihi bir gole imza attı.

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39 yaşındaki oyuncunun skoru açması için yalnızca 6 dakika yetti. Orta sahadan topla birlikte harekete geçen Amrabat, etkileyici bir bireysel çabayla savunmacı Milan Hoeke'yi geride bıraktı ve topu kaleci Kilian Nikiema'nın bacaklarının arasından ağlara göndererek Utrecht'i karşılaşmanın başında öne geçirdi.

Amrabat'ı yeniden tarihe geçiren gol

Golün değeri yalnızca erken gelmesiyle sınırlı kalmadı, Amrabat'ın elde ettiği olağanüstü başarıyla da öne çıktı. Hollanda Ligi'nde 16 yıl sonra ilk kez gol atan Amrabat, 39 yaşında organizasyon tarihinde ağları sarsan en yaşlı oyuncu oldu.

Bu başarı, Amrabat'ın Utrecht'e katılmasından bu yana takımın ilk on birinde ilk kez yer aldığı maçta geldi. Gol aynı zamanda kulüpte yeni bir dönemin başlangıcına denk geldi. Önceki teknik direktörün görevden alınmasının ardından geçici teknik direktör Mark Otten A takımın başına geçmişti.

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Ancak Utrecht'in güçlü başlangıcı, ev sahibinin hızlı bir yanıt vermesine engel olamadı. Yannick Eduardo, Amrabat'ın golünden yalnızca bir dakika sonra, 7. dakikada ADO Den Haag'a beraberliği getirdi. İlk yarının bitimine doğru, 42. dakikada Artem Stepanov konuk ekibi yeniden öne geçirdi ve ilk yarı Utrecht'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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İkinci yarının başlamasıyla Yoann Cathline üçüncü golü atarak Utrecht'in üstünlüğünü artırdı. Ancak pes etmeyen ADO Den Haag, Evan Rottier'nin golüyle farkı azalttı ve karşılaşma her ihtimale açık kalmaya devam etti.

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Stepanov, kişisel olarak ikinci, takımının ise dördüncü golünü kaydetti. Ardından Eduardo da 66. dakikada ikinci golünü atarak ev sahibini yeniden maça ortak etti.

ADO Den Haag'ın kalan dakikalardaki beraberlik arayışına rağmen Utrecht üstünlüğünü korudu ve mücadeleyi 4-3 kazanarak deplasmandan üç değerli puanla döndü.