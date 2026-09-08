Amrabat, Fas Milli Takımı’nı bıraktı: “Bu teknik direktörle devam edebileceğimi hissetmiyorum”

Sofyan Amrabat Fas Milli Takımı'ndan ayrılıyor. Ancak bu, uluslararası futboldan emeklilik anlamına gelmiyor. Transfer döneminin son günlerinde bonservissiz olarak Ajax'a katılan orta saha oyuncusu, sosyal medyada ayrılığının nedenlerini açıkladığı uzun bir mesaj yayımladı: "Bu teknik direktörle Milli Takım'ı temsil etmeyi sürdürmem mümkün değil."





KARAR - Atlas Aslanları'na veda etmesinin temelinde, teknik direktör Mohamed Ouabhi ile yaşadığı onarılamaz bir kopuş olduğu belirtiliyor. Eski Fiorentina oyuncusu yine de gelecekte yapılacak bir çağrının kapısını tamamen kapatmış değil.









KARİYERİ - 2013'te Hollanda 15 Yaş Altı Takımı'nda forma giydikten sonra Fas 17 Yaş Altı Takımı'nı temsil etmeyi seçti. Kasım 2022'de, teknik direktör Walid Regragui tarafından Katar'daki dünya şampiyonasına katılan Fas kadrosuna dahil edildi: turnuvanın sonunda organizasyonun en iyi oyuncularından biri olarak gösterildi. Elde edilen tarihi sonucun ardından, bir sonraki aralık ayında Amrabat ve Fas kadrosunun geri kalanı, Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen bir kabul töreninde Taht Nişanı ile onurlandırıldı.



