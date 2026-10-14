Amorim: "Sacchi, Mozart gibi. Zamanımız olursa, zamanımız olacak"

Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim, yarın öğleden sonra RB Salzburg'a karşı oynanacak önemli maç öncesinde Red Bull Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftası,





SACCHI HAKKINDA: "Sacchi Mozart gibi (gülüyor, editörün notu). Zamanlar farklı; bunu taraftarlarımıza anlatmak önemli. Zamanlar farklı, dönemler farklı, insanlar farklı... Buna ulaşmak biraz daha zaman alacak. Ama bugün her şeyin hızlı olması gerektiğini benden iyi biliyorsunuz, yoksa zaman yokmuş gibi görünüyor. Benim içinse net bir plan var: Vaktimiz olursa vaktimiz olur. Aksi hâlde yolumuza devam ederiz."