Amiens'ten küme düşme kararına karşı imza kampanyası

Ligue 1'in mevcut haliyle tescil edilmesinin mağdurlarından Amiens, ligin gelecek sezon 22 takımla oynanmasını istiyor.

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin sonlandırılmasıyla küme düşen , karara karşı imza kampanyası başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Amiens'in 38 maçın 28'ini oynadığı ve "adaletsiz" bir şekilde Ligue 2'ye düşürüldüğü savunuldu.

Profesyonel Futbol Ligi'ne (LFP) kararı gözden geçirmesi çağrısı yapılarak, 'in küme düşme olmadan gelecek sezon 22 takımla oynatılması talep edildi.

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Bu hedefle imza kampanyası başlatıldığı belirtilerek, taraftarlardan kampanyaya katılmaları istendi.

İnternet üzerinden başlatılan kampanyada şimdiye kadar 6 binden fazla imza toplandı.

Fransa'da salgın nedeniyle sezon sonlandırılarak ve Ligue 1 lideri (PSG) şampiyon ilan edilmiş, son iki sırada bulunan Amiens ve ise küme düşürülmüştü.