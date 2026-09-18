Cincinnati kulübü, bu hafta içinde Amerikan takımıyla birlikte bir deneme ve test sürecinden geçmesinin ardından, eski Manchester United savunmacısını kadrosuna katmaya yaklaştı; zira kulüp yönetimi anlaşmayı tamamlamak ve oyuncuyu bonservis bedeli olmaksızın kadroya dahil etmek için adımlarını hızlandırıyor.

"The Athletic" gazetesine göre, Amerikan kulübünün Tyrell Malacia için harekete geçmesi, bu ay içinde orta saha savunmacısı Matt Miazga ile yollarını ayırıp onu gönderilecekler listesine dahil etmesinin ardından geldi; bu da yeni transferi gerçekleştirmek için kadroda gereken alanı açtı.

Aynı gazete, Malacia'nın bu yaz dört yıl süren bir deneyimin ardından "Old Trafford" saflarından ayrılmasının ardından, Amerikan Ligi kulübüyle birlikte antrenmanlara düzenli olarak katıldığını aktarmıştı.

Hollandalı savunmacı, ilk sezonunda Manchester United ile 39 maça çıkmış, ardından dizindeki kıkırdakta yaşadığı ciddi bir sakatlık nedeniyle onu yaklaşık 550 gün sahalardan uzak bırakan büyük bir darbe kariyerine gölge düşürmüştü.

Malacia, teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde 28 Kasım 2024'te sahalara dönüşünü gerçekleştirdi; birkaç maça çıktıktan sonra 2024-2025 sezonunun sonuna kadar PSV Eindhoven saflarına kiralık olarak geçti.

Geçen sezon savunmacı, Manchester United ile Premier Lig'de yalnızca üç maçta yedek olarak ve toplam sadece 15 dakika süre alabildi ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından resmen kulüpten ayrıldı.

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