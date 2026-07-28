İttihad kulübü, gelecek sezon Arnavut bek Mario Mitaj'ın yerini alacak oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı.

Basın haberleri, Mitaj'ın mevcut yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olmak amacıyla İttihad'dan ayrılmaya yaklaştığını ortaya koymuştu.

Suudi Arabistan merkezli "Al-Sharq al-Awsat" gazetesi, İttihad'ın yedek oyuncuyu, yani Neom'un beki Faris Abadi'yi bulduğunu ve iki kulübün transferi tamamlama konusunda anlaştığını belirtti.

Abadi, gelecek sezon sol kanadı yönetmesi için İttihad'ın anlaşmak üzere seçenekler listesine koyduğu birçok oyuncuya üstünlük sağladı.

27 yaşındaki oyuncu dikkat çekici bir kariyere sahip; ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğdu ve kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı kulüplerde başladı, ardından 2020 yılında Al-Wehda kapısından Suudi Arabistan Ligi'ne geçiş yaptı.

Al-Wehda'nın yanı sıra Abadi; Al-Qadsiah, Al-Fayha ve geçen yaz kadrosuna katıldığı Neom formalarını da giydi. Neom ile 34 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gol pası verdi.