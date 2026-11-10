Sıradan bir milli takım çağrısı değildi bu; tam yedi yıl boyunca beklediği bir andı. İşte Marc Roca, İspanya A Millî Takımı'na katılmak için aldığı ilk davete böyle karşılık verdi ve sessizce çalıştığı, sabırla geçirdiği yılları 2026'nın İspanyol futbolundaki en güzel hikâyelerinden birine dönüştürdü.

Real Betis'in orta saha oyuncusu, alt yaş kategorilerindeki uzun bir yolculuğun ardından A Millî Takım'a katılmak için aldığı ilk daveti büyük bir heyecanla kabul etti ve Luis de la Fuente'nin UEFA Uluslar Ligi için açıkladığı son kadronun en büyük sürprizlerinden biri oldu.

Roca, teknik direktörün güvendiği bir oyuncu; kendisiyle 19 yaş altı ve 21 yaş altı millî takım dönemlerinde birlikte çalıştılar. Oyuncu, henüz dünya şampiyonluğunu kazanmış kadroya katılmasını bugün salı günü düzenlenen bir basın toplantısında kutladı.

Roca, basın toplantısındaki konuşmasına şöyle başladı: "Her zaman burada olmak benim için büyük bir mutluluk." Oyuncu, mevkiindeki şiddetli rekabetin farkında; Rodri'nin yokluğuyla bu rekabetin dozu bir nebze azaldı.

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Şunları ekledi: "Keşke Rodri sakatlanmasaydı, ama burada olma sırası bana geldi. Son derece heyecanlıyım ve takıma yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Uzun zamandır çok çalışıyorum ve burada olmak için gereken seviyeye sahip olduğumu kanıtladım."

Uzun süre bekledim

Roca, sesinde belirgin bir rahatlamayla şöyle konuştu: "A Millî Takım'da oynamak için hep çalıştım ve bunu hayal ettim. Yolculuğum uzundu ama bu hedefi her zaman gözümün önünde tuttum. Bunu büyük bir heyecanla kutluyorum. Bu başarıyı daha çok takdir ediyorum, çünkü bazen işler hızlı ve sık sık gelir, bense uzun süre bekledim, yedi yıl. Bu yüzden bunu taşkın bir sevinç, büyük bir mutluluk ve derin bir kişisel tatminle karşılıyorum."

Real Betis'li oyuncu, güveni için Luis de la Fuente'ye teşekkür ederek şunları vurguladı: "Onun futbol becerilerinden önce kişiliğini tanıyoruz. Onu her zaman yüksek kabiliyetli, olağanüstü yetenekli ve takımın en iyi performansını ortaya koymasını sağlayan o sıcak insani ruha sahip bir teknik direktör olarak gördük. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca hedeflediği her şeyi başarmaya devam etmesini umuyoruz."

Özü aynı

Roca, açıklamalarında şunları ekledi: "Millî Takım'ın özü, 21 yaş altı millî takımın özüyle aynı."

Katalan oyuncu, kendi kuşağından 21 yaş altı millî takımdan A Millî Takım'a yolunu açan çok sayıda takım arkadaşıyla yeniden bir araya gelecek: Unai Simón, Fabián Ruiz, Oyarzabal.

Şöyle açıkladı: "Öz aynı. Oyun tarzımız Millî Takım'ın tarzına benziyor ve bu kadar büyük yeteneğe sahip takım arkadaşlarınız olduğunda uyum sağlamak kolay."

Ameliyattan hayale

Marc Roca, İspanya Millî Takımı'na katılmaktan son derece mutlu görünüyordu ve geçmişi şöyle hatırladı: "Bir buçuk yıl önce bir ameliyat geçirdim ve bu, hayatımda aldığım en iyi kararlardan biriydi."

Real Betis'e katılması da kariyerinde bir dönüm noktası oldu: "Pellegrini bana her zaman güven ve emniyet duygusu verdi, kendimi ifade edebildiğim harika bir ortam ve özel bir takım yarattı. Bugün de emeklerimin karşılığını alıyorum."

Şu anda Roca, İspanya Millî Takımı ile UEFA Uluslar Ligi'ndeki Çek Cumhuriyeti ve İngiltere karşılaşmalarına hazırlanıyor. Ancak herhangi bir maçtan önce, kariyerinin en büyük zaferini çoktan kazandığını çok iyi biliyor: Sabrın zaferini.