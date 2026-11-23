Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, kalecisi David Raya'nın Newcastle United maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili son gelişmeleri açıkladı. Sakatlığın çok ciddi olmadığını vurgulayan Arteta'nın sözleri, Londra ekibine birinci kalecisine kısa sürede yeniden kavuşma umudu verdi.

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Raya, cumartesi günü 2-2 sona eren Newcastle-Arsenal maçının 70. dakikasında, Newcastle forveti William Osula ile çarpışmasının ardından sol omzundan sakatlanarak St James' Park'ı terk etmek zorunda kaldı. İspanyol kalecinin sahadan çıkarken yoğun acı çektiği görüldü.

Sakatlık Arsenal'de endişeye yol açtı. Zira Raya, takımın savunma sisteminin temel parçalarından biri. Üstelik oyundan çıkması, teknik heyeti zorlu bir deplasman maçında kalede değişiklik yapmaya mecbur bıraktı. Bu da takımın bu sezon birden fazla cephede güçlü bir mücadele verdiği bir döneme denk geldi.

Arteta, Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçı öncesinde kalecisinin durumu hakkında konuştu ve Raya'nın yarın salı günü oynanacak karşılaşmaya hazır olmayacağını doğruladı. Ancak ilk tetkiklerin sonuçları konusunda iyimser olduğunu belirten Arteta, sakatlığın başta düşünülenden daha az ciddi göründüğüne dikkat çekti.

Arsenal teknik direktörü, Daily Mail gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Raya yarınki maça hazır değil ama durum çok ciddi görünmüyor. Yarın daha fazla tetkik yapmamız gerekiyor ama tablo son derece cesaret verici ve beklenenden daha iyi görünüyor."

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Sakatlığın ardından teknik heyeti saran endişenin boyutunu da anlatan Arteta, "Çok daha kötü bir şey bekliyorduk, çünkü çektiği acıya neredeyse dayanamıyordu. Ama ilk muayene çok daha umut verici bir tablo ortaya koydu" dedi. Arteta bu sözlerle, İspanyol kalecinin durumuna ilişkin ilk tıbbi değerlendirmelerin ortaya koyduğu iyileşmeye işaret etti.

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Arsenal teknik direktörü, kulübün en büyük endişe kaynağı olan ameliyatın Raya için gerekmeyeceğini açıkladı. Kalecinin ameliyat olması halinde birkaç ay forma giyemeyeceğini belirten Arteta, bunun sezonun önümüzdeki döneminde takım için ağır bir darbe olacağını ifade etti.

Raya'nın önümüzdeki pazar günü Premier Lig'deki Manchester City maçına yetişip yetişemeyeceği sorusuna ise Arteta net bir yanıt vermedi. Sağlık ekibinin, kalecinin tedaviye ne ölçüde yanıt verdiğini belirlemek için ek tetkikler yapacağını belirten Arteta, "Yarın daha fazla tetkik yapacağız ve o zaman göreceğiz" dedi. Böylece Raya'nın merakla beklenen karşılaşmadaki durumu, yeni tıbbi değerlendirmenin sonuçları belli olana kadar belirsizliğini koruyacak.

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Raya'nın Borussia Dortmund karşısında forma giyemeyecek olması nedeniyle Kepa Arrizabalaga'nın ilk 11'de görev alması bekleniyor. Arteta ise takımın üçüncü kalecisi Illan Meslier dahil tüm kalecilerin hazır tutulmasının önemine değinerek herkesin bu tür beklenmedik durumlara hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Arteta bu bağlamda teknik heyetin Kepa ve Illan Meslier'yi korumaya büyük özen gösterdiğini söyledi ve sakatlıklar her an yaşanabileceği için tüm kalecilerin hazır olması gerektiğini ekledi. Bu durum, özellikle yoğun fikstür ve çok sayıda turnuva göz önüne alındığında kalede hazır alternatiflere sahip olmanın önemini gözler önüne seriyor.

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Bu gelişmeler, kalesini korumak ve savunma hattını organize etmek konusunda büyük ölçüde Raya'ya güvenen Arsenal için kritik bir döneme denk geliyor. İspanyol kaleci, takımda üst düzey performanslar sergileyerek Londra ekibinin Premier Lig'de güçlü bir şekilde mücadele etmesini sağlayan sistemin en önemli parçalarından biri haline geldi.

Raya'nın olası yokluğu, özellikle lig şampiyonluğu yarışında büyük önem taşıyan Manchester City maçı yaklaşırken Arteta için ek bir zorluk oluşturuyor. Ancak ameliyata gerek olmadığına dair ilk işaretler, kalecinin sahalara dönüş tarihini belirleyecek yeni tetkikleri bekleyen Arsenal'e bir nebze rahatlama sağlıyor.