Amazon FireStick TV ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nasıl izleyebilirim?

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük turnuvası olmaya hazırlanıyor ve Amazon FireStick TV, bu heyecanın her dakikasını kaçırmamak için en kolay erişilebilir yöntemlerden birini sunuyor. İster yerleşik Fire TV Edition akıllı televizyonu ister takılabilir Fire TV akış çubuğunu kullanıyor olun, Amazon Appstore üzerinden geleneksel yayıncılara ve özel spor akış ağlarına doğrudan erişebilirsiniz. Maç başlamadan önce cihazınızı kurmak, büyük ekranda sorunsuz bir izleme deneyimi sağlar.

GOAL, açılış maçından finale kadar maçların hiçbir anını kaçırmamanız için en iyi yayın uygulamaları, yayıncılar, abonelik seçenekleri ve kurulum ipuçlarını da dahil ederek Amazon FireStick TV'de 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nasıl izleyeceğinizi ayrıntılı olarak anlatıyor.

Hangi uygulamalar Amazon FireStick TV'de 2026 FIFA Dünya Kupası'nı yayınlıyor?

Bölgenize bağlı olarak, resmi yayın uygulamalarını doğrudan Fire TV ana ekranınıza indirebilirsiniz.

ABD'deki izleyiciler için 104 maçın tamamı FOX Sports kanalları üzerinden yayınlanacak; bu sayede Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV veya YouTube TV gibi canlı TV hizmetleri aracılığıyla İngilizce yayınları izleyebilirsiniz. ABD'de İspanyolca yayınlar için ise Peacock uygulaması maçları canlı olarak yayınlayacak.

Birleşik Krallık'taki izleyiciler, BBC iPlayer ve ITVX uygulamalarını indirerek BBC ve ITV arasında bölünmüş yayınlara erişebilirler. Kanada'da TSN ve RDS dijital medya haklarına sahiptir ve canlı erişim için kendi Fire TV uygulamalarını gerektirirken, Avustralyalı taraftarlar her maçı SBS On Demand uygulamasında canlı olarak izleyebilirler.

Hangi ülkeler Amazon FireStick TV'yi destekliyor?

Ülke / Bölge Fire TV Kullanılabilirliği Fire TV'de Popüler Dünya Kupası Uygulamaları Avustralya Tam destek SBS On Demand Brezilya Cihaz ve mağaza için tam destek GloboPlay, CazéTV Kanada Tam destek TSN, RDS Fransa Tam destek TF1+, beIN Sports Almanya Tam destek MagentaTV, DAZN Japonya Bölgesel ekosistem için tam destek DAZN, yerel yayıncı uygulamaları Meksika Tam destek TelevisaUnivision, Vix Yeni Zelanda Desteklenen akış erişimi Sky Sport Now Güney Afrika Doğrudan perakendeciler aracılığıyla desteklenir YouTube, FIFA+, belirli akış uygulamaları Birleşik Krallık Tam destek BBC iPlayer, ITVX Amerika Birleşik Devletleri Fire TV ve Alexa ekosistemini tam olarak destekler FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV

Amazon FireStick TV'ye Dünya Kupası yayın uygulamalarını yükleme

Cihazınızı kurmak iki dakikadan az sürer ve Alexa Sesli Uzaktan Kumandanızla sadece birkaç tıklama gerektirir.

Bul'a gidin: Fire TV ana ekranından, uzaktan kumandanızı kullanarak Bul menüsüne gidin (veya Büyüteci simgesini seçin). Alternatif olarak, uzaktan kumandanızdaki Ses/Alexa düğmesini basılı tutun ve uygulamanın adını söyleyin.

Uygulamayı arayın: Yazıyorsanız, Fubo, Peacock, BBC iPlayer veya SBS On Demand gibi bölgeniz için gerekli olan belirli uygulamanın adını yazın.

İndirin ve yükleyin: Arama sonuçlarından uygulamayı seçin, Al veya İndir düğmesine tıklayın ve yüklemenin otomatik olarak tamamlanmasını bekleyin.

Başlatın ve oturum açın: Yükleme tamamlandığında, o ekrandan doğrudan Aç'a tıklayın veya ana ekrandaki Uygulamalarınız ve Kanallarınız satırında sabitlenmiş olarak bulun. Etkin kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açın veya ekrandaki talimatları izleyerek yeni bir hesap oluşturun.

Amazon FireStick TV'de 2026 Dünya Kupası'nı ücretsiz olarak izleyebilir misiniz?

Fire TV platformunda, bulunduğunuz yere bağlı olarak çeşitli ücretsiz seçenekler mevcuttur. Amazon Fire TV Edition akıllı televizyonunuz varsa, koaksiyel girişe bir dijital HD anten bağlayarak FOX, Telemundo veya SBS gibi yerel karasal yayın ağlarını internet bağlantısı olmadan tamamen ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Dijital yayın izleyicileri için, Birleşik Krallık'taki izleyiciler BBC iPlayer ve ITVX'i ücretsiz olarak kullanabilirken, Avustralya'daki izleyiciler SBS On Demand'e tam erişim hakkına sahiptir. Ayrıca, Amazon Fire TV, yükseltilmiş arayüzüne entegre edilmiş özel bir FIFA Dünya Kupası Merkezi'ne sahiptir ve Tubi gibi Fire TV'deki ücretsiz, reklam destekli yayın platformları, kendi özel Fox Hub'ları aracılığıyla turnuva boyunca kapsamlı maç tekrarları, özetler ve analiz programları sunacaktır.

Amazon FireStick TV'de Dünya Kupası içeriği için sosyal medya uygulamalarını kullanabilir miyim?

Sosyal medya platformlarında 90 dakikalık tam uzunlukta canlı maç yayınları bulamazsınız, ancak hem YouTube hem de TikTok’un Amazon Appstore’da TV izlemeye uygun resmi uygulamaları mevcuttur. Bu platformları FireStick'inize indirerek, turnuvanın önemli dijital içeriklerini televizyonunuzda deneyimleyebilirsiniz. Bu, maçın bitiş düdüğü çaldıktan hemen sonra resmi FIFA maç özetlerini, anlık gol özetlerini, içerik üreticiler tarafından sunulan stüdyo analizlerini ve takımların kamera arkası görüntülerini izlemenin kolay bir yolunu sunar.

