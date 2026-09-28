Pazar günü Hulsel ile Nieuw Woensel arasında oynanan beşinci kademe maçta işler iyice çığırından çıktı. Eindhovens Dagblad'ın aktardığına göre bir seyirci, hakem Max Willemse'yi (19) ölümle tehdit etti.

Devre arasından kısa süre sonra Hulsel'in spor tesisindeki atmosfer tamamen değişti. Skor 1-3'ken öfkeli bir seyirci hakemin yanına yürüdü ve Willemse'ye akılalmaz bir söz savurdu.

Seyircinin, “Bir tane daha böyle aptalca karar verirsen eve gidip tüfeğimi alacağım” diye bağırdığı öne sürüldü. Bu ifade hem Willemse hem de birden fazla görgü tanığı tarafından doğrulandı. Bunun üzerine 19 yaşındaki hakem maçı derhal durdurma kararı aldı.

Hakem, ED'ye yaptığı açıklamada, “Bu, ciddi bir tehdit gibi hissettirdi” dedi. “Gözlerimin içine bakıyordu ve bunu gerçekten kastettiğini hissettim.” Willemse yaşadığı korku nedeniyle maçı yeniden başlatmak istemedi. Söz konusu seyircinin bu sırada spor tesisinden çıkarılmış olması da bu kararı değiştirmedi.

Hakem, Hulsel yönetiminin olaya yaklaşımından ise memnun. İlgili seyirci hemen dışarı gönderildi, ayrıca Willemse pazartesi günü ev sahibi kulübün yönetimiyle telefonda da görüştü.

Willemse, “Güzel bir telefon görüşmesiydi. Hem özür dilediler hem de söz konusu kişinin spor tesisine giriş yasağı alacağını belirttiler” ifadelerini kullandı.

Bu arada hakem polis merkezine giderek şikayette bulundu. Yine de Willemse bu olayın kendisini yıldırmasına izin vermiyor. “Yaşananlar çok can sıkıcı ama bunu bir kerelik bir olay olarak görüyorum. Bir sonraki maçta düdük çalmak için sabırsızlanıyorum, böylece bu olayı arkamda bırakabilirim” diyerek sözlerini noktaladı.