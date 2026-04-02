Amatör futbolcu, kasıtlı olarak rakibine zarar verdiği için KNVB'den tuhaf bir ceza aldı

Tolga Ö., amatör sahada işlediği ağır bir faulün ardından Breda Mahkemesi tarafından 60 saatlik toplum hizmeti cezasına çarptırıldı. Den Bosch'lu 21 yaşındaki futbolcu, ağır bedensel yaralanmaya yol açan darp suçundan suçlu bulundu. Rakibi Martin Kuijer, bu olayın ardından karmaşık bir baldır kemiği kırığı, ayak bileği çıkığı ve ayak bileği bağlarında yırtılma ile sonuçlandı.

Olay, 18 Şubat 2024'te Cluzona ile FC Engelen arasındaki maç sırasında meydana geldi. O anda Wouw takımı 6-0'lık rahat bir üstünlük sağlıyordu. Tek taraflı geçen maç aniden son derece sert bir hal aldı.

Kuijer az önce gol atmıştı ve kısa süre sonra tekrar topu ele geçirdi. Topu önünde tutarak kaleye doğru hücum başlattı. Tolga Ö. onu takip etmeye başladı ve arkadan kayarak müdahale etti.

Ancak topa değil, forvetin ayak bileğinin hemen üstüne tam olarak bacağına çarptı. Kuijer ambulansla hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı ve orada ameliyat edildi. Bu faulün sonuçları forvet için hala hissedilir durumda.

Mahkeme, Ö.'nün hareketine sert bir karar verdi. "Topa asla dokunamazdı. Top forvetin oldukça önündeydi ve Tolga onun arkasındaydı. Çivileri önde olacak şekilde sert bir kayma yaptı," diye belirtildi kararda. "Topa değil, forvete çarpma riskini bilerek kabul etti."

Tanıklar da bu müdahaleye ilişkin görüşlerinde hemfikirdi. “Uçan bir müdahale, hafif bir darbe” ve “kramponları önde kasıtlı bir darbe” ifadeleri kullanıldı. Hakem, aşırı sertlik içeren bu faul için doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Dikkat çekici bir şekilde, FC Engelen'in kendi antrenörü de sert eleştirilerde bulundu. Ona göre Ö., top kaybının ardından sinirlenmiş ve kasıtlı olarak faul aramıştı. O, bu hareketi “vahşi ve pervasız” olarak nitelendirdi.

Toplum hizmeti cezasının yanı sıra, Ö. tıbbi masraflar ve manevi tazminattan oluşan 12.000 avronun üzerinde bir tazminat ödemekle yükümlüdür.

KNVB'nin verdiği ceza

KNVB, Ö.'ye 'sadece' altı maçlık bir uzaklaştırma cezası verdi. Bu arada hem fail hem de mağdur kulüplerinden ayrıldı. Kuijer, ağır sakatlığın etkilerini hâlâ atlatmaya çalışıyor.