Amad Diallo, Fildişi Sahili'nde son anda kahraman oldu

Fildişi Sahili, Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçını kıl payı kazandı. Ekvador karşısında uzun süre skor 0-0 kalacak gibi görünüyordu, ancak Amad Diallo'nun son dakikalarda attığı golle Afrika ülkesi 1-0 galip geldi.

Maçın başlangıcı heyecan vericiydi ve oyun bir o yana bir bu yana gidip geldi. Bazoumana Touré, şut ile orta arasında bir vuruşla Fildişi Sahili adına en tehlikeli pozisyonu yarattı, ancak en büyük fırsatlar Ekvador'daydı.

Örneğin, Emmanuel Agbadou'nun kaymasıyla Enner Valencia büyük bir fırsat yakaladı, ancak şutu kalenin üstünden dışarı çıktı. Ekvador'un 1-0 öne geçmesi havada asılı duruyordu, ancak hem John Yeboah hem de Alan Minda topu direğe çarptırdı.

İkinci yarıda Fildişi Sahili de üst direğe çarptı. Elye Wahi bir ortayı ustaca uzattı, ancak bu, kaleci Hernan Galindez'i geçmek için yeterli olmadı. Böylece kaleci, direk tarafından kurtarıldı.

İkinci yarı ilerledikçe, her iki takımın da gol atma aciliyeti giderek azaldı. Hem Ekvador hem de Fildişi Sahili, programda Almanya ve Curaçao ile grup maçları varken, özellikle kaybetmek istemiyor gibi görünüyordu.

Yine de normal sürenin son dakikasında bir gol geldi. Wilfried Singo'nun güzel bir hareketinin ardından Diallo topu ağlara gönderdi: 1-0. Fildişi Sahili'nde sevinç, Ekvador ise eli boş kaldı.