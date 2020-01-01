"Amacım 'Sinan Gümüş iyi ki burada' dedirtebilmek"

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sinan Gümüş, taraftara 'Sinan Gümüş iyi ki burada' dedirtmek istediğini söyledi.

'ye transfer olan Sinan Gümüş, ilk açıklamasını yaptı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada heyecanlı olduğunu dile getiren Sinan, şu ifadelere yer verdi;

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"Bugün itibariyle büyük Fenerbahçe’nin futbolcusuyum. Bu büyük aileye katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum.

Daha fazla takım

Bugünden itibaren tek amacım Çubuklu formayı başarıyla taşıyabilmek ve Fenerbahçe taraftarlarına "Sinan Gümüş iyi ki burada" dedirtebilmek, hep birlikte yaşayacağımız gurur dolu günlerin parçası olabilmektir.

Tüm taraftarlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum."